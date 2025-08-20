Nouă tentativă de fraudă online! Cum este folosită imaginea lui Nicușor Dan - Foto în articol

O fraudă de tip "investiţii rapide", în care este utilizată fraudulos imaginea preşedintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

"Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă "oportunitate de investiţie" cu promisiunea unor câştiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori", subliniază Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Foto

Sursa captură Foto DNSC Facebook

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează "investiţii sigure" sau câştiguri rapide; verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără oferirea de date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.



În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

