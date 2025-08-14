Data publicării:

Nouă înșelătorie în România: Cetățenii, avertizați să nu cadă în capcana laptopurilor gratuite

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de fraudă online.

Potrivit DNSC, atacatorii au creat un site fals care imită aparent o campanie oficială a e-Guvernare. În realitate, această ofertă nu există, iar scopul este de a păcăli utilizatorii să ofere date personale și bancare sub pretextul unei taxe de transport mici. Persoanele care accesează site-ul sunt convinse să completeze formulare aparent legitime, însă informațiile furnizate ajung direct în mâinile infractorilor.

Aceștia pot retrage sume mai mari din conturile victimei sau le pot folosi datele în alte fraude. DNSC subliniază că astfel de înșelătorii se pot răspândi rapid pe rețelele sociale, prin mesaje sau e-mailuri, iar ofertele care par „prea bune pentru a fi adevărate” trebuie verificate întotdeauna prin canalele oficiale. Cetățenii sunt îndemnați să fie precauți, să verifice domeniile web și să nu introducă date sensibile în formularele online suspecte.

Românii, păcăliți cu o taxă de transport de doar 10 lei

„Recent, circulă o tentativă de fraudă online care pretinde a fi o campanie oficială a e-Guvernare (Sistemul Electronic Național), prin care utilizatorii ar putea revendica gratuit unul dintre trei modele de laptopuri, achitând doar o taxă de transport. În realitate, site-ul folosit este unul fals (așa cum se poate observa din denumirea domeniului: lap-form[.]quest), iar după introducerea datelor personale și bancare, acestea ajung în posesia atacatorilor.

Victimele sunt convinse să completeze un formular cu date personale și bancare pentru a plăti o taxă aparent mică de transport (ex: 10 lei). Ulterior, din cont pot fi retrase sume mai mari, iar datele financiare pot fi folosite în alte fraude. DNSC recomandă verificarea existenței campaniilor pe canalele oficiale, atenție la domeniile web și evitarea introducerii datelor sensibile în ofertele suspecte”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.

