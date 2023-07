”Noi, toți asasinii ei!”. Dan Negru, despre Mădălina Manole: O considerau bătrână. N-am știut niciodată să-i explic de ce nu o mai vor

”Prima victimă celebră a discriminării de vârstă a fost Mădălina Manole. Văd știri despre comemorarea ei zilele astea, zilele în care se vorbește mult despre bătrânețe. Mădălina era considerată bătrână la 35 de ani! "Trecută de prima tinerețe" scriau ziarele despre ea la 35 de ani! Era mult mai tânără decât sunt azi Smiley sau Delia, era de vârsta lui Dorian Popa, azi. N-am știut niciodată cum să-i explic de ce televiziunile n-o mai voiau atunci. Era perioada în care televiziunile și radiourile căutau doar publicul tânăr între 18-49 ani și orice părea vechi sau românesc era respins. Mădălina n-a rezistat. Să n-o judecăm! "Dacă îi judeci pe oameni, nu ai timp să îi iubești" credea Maica Tereza. Moral, noi toți ăștia care ne-am făcut treaba prin televiziuni, prin agenții de publicitate sau prin media în anii ăia suntem criminalii Mădălinei. Noi, toți asasinii ei! Mădălina a fost prima victimă a discriminării de vârstă din showbizu' românesc! Și noi, complicii crimei. Să ne învățăm măcar copiii că a înainta in vârstă nu însemnă că îmbătrânești. Însemnă ca trăiești!” a scris Dan Negru, pe Facebook.

