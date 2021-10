Nicuşor Halici, către PNL şi USR: Mințiți românii, mințiți vrâncenii și încercați să aruncați vina pe altcineva!

"După ce au blocat în Guvern orice transfer din domeniul public al statului în domeniul public al județului, nici prin Parlament nu vor să treacă astfel de legi. Ne-au promis lapte și miere și ne dau pensii tăiate, alocații tăiate, facturi insuportabile, prețuri care au explodat, iar cum acestea nu ar fi fost doar suficiente și insuportabile, au ajuns până acolo să ne condamne la moarte. Nu se opresc din favoritisme politice nici atunci când este vorba de viețile oamenilor. Alte proiecte similare au primit aprobarea și au fost puse în aplicare fără a fi contestate doar pentru că se refereau la interesele celor din arcul guvernamental sau prezidențial. La Vrancea nu se poate... Se contestă chiar și o lege votată de Parlament doar pentru că nu îi interesează subiectul.

Am depus o inițiativă legislativă de trecere în domeniul public al județului Vrancea al întregii clădiri unde își desfășoară activitatea CJ Vrancea și Prefectura Vrancea pentru ca aceasta să poată fi reabilitată și consolidată. Asta pentru că atât sediul Prefecturii Vrancea cât și al Consiliului Județean Vrancea se pot prăbuși la un cutremur mai puternic și necesită intervenții în structura de rezistență, altfel există riscul de a pune în pericol atât viețile funcționarilor care lucrează în aceste instituții cât și al vrâncenilor care s-ar afla în zonă. Atunci când este vorba de siguranța oamenilor ar trebui ca instituțiile statului să o considere prioritate.

De un an de zile mințiți românii, mințiți vrâncenii și încercați să aruncați vina pe altcineva. Aveți un an de guvernare atât la nivel central cât și local și NU AȚI FĂCUT NIMIC, nimic altceva decât scandal, angajări dubioase, cheltuirea banului public fără justificare și vorbă multă. Încă mai acuzați PSD dar asta nu mai ține. Aveți un an de nerealizări, foame, frig, prețuri crescute și bani aruncați", transmite Nicuşor Halici.

Halici: Aceasta a fost intenția voastră dintotdeauna… condamnarea vrâncenilor

"Astea sunt comunitățile europene și dezvoltate pe care le-ați promis? Dezvoltate prin nedezvoltare, reîntregite prin moartea cât mai multor semeni, de COVID19, de suprimarea dreptului fundamental la Sănătate prin închiderea spitalelor, de frig și foame și acum și prin expunerea la un pericol care ar fi putut fi îndepărtat. De fapt toate ar fi putut fi prevenite, dar aceasta a fost intenția voastră dintotdeauna… condamnarea vrâncenilor.

După ce ard spitalele iar șeful vostru de partid alături de acest președinte neromân dau din umeri și caută țapi ispășitori, nici măcar acum nu înțelegeți gravitatea situațiilor de acest fel. Clădirea se poate dărâma la un cutremur și atunci voi, cei care acum acționați iresponsabil, veți căuta să arătați cu degetul pe altcineva. NU...!!! VOI SUNTEȚI DE VINĂ!!! Și asta vă spun de acum, când încă mai puteți remedia situația.

Nu mai aveți răbdare să murim de foame și frig? Vreți ca exterminarea să fie cât mai repede și folosiți toate mijloacele?", întreabă deputatul PSD Nicuşor Halici.