Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu

Președintele țării a semnat decretul astăzi. 

”Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar” arată unul dintre decretele semnate astăzi de către președintele țării Nicușor Dan. 

Se pare că în locul lui Dragoș Anastasiu, la Guvern, nu a fost găsit încă omul potrivit, astfel că premierul Ilie Bolojan își asumă și acest rol. Amintim că Dragoș Anastasiu venea din mediul de afaceri și era văzut ca ”Elon Musk” de România, fiind ”vicepremier pentru reformă”, el mijlocind dialogul dintre Guvern și mediul de afaceri și nu numai, în contextul măsurilor de austeritate. 

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia după ce în spațiul public s-au aflat mai multe informații despre un denunț la DNA, prin care acesta, indirect, recunoștea o șpagă ”de supraviețuire” către o angajată ANAF, care a durat opt ani. 

Vezi aici oficial anunțul DNA: DNA, precizări de ultimă oră despre Anastasiu și șpaga către funcționara ANAF. Răsturnare de situație

