Negocierile continuă, dar SUA și Iranul continuă să se amenințe între ele. Trump spune că nu se va lăsa intimidat

Teheranul se comportă astfel de ani de zile şi "nu ne pot şantaja", a declarat preşedintele sâmbătă, în faţa jurnaliştilor, la Casa Albă.

Trump a subliniat că ambele părţi se află încă în negocieri.

"Discutăm cu ei şi, ştiţi, adoptăm o poziţie fermă", a spus el, adăugând că "vom avea nişte informaţii până la sfârşitul zilei".

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, şi Donald Trump anunţaseră vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor şi a navelor comerciale.

La mai puţin de 24 de ore, comandamentul forţelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene, care continuă.

De la inversarea deciziei, "23 de nave şi-au schimbat cursul sau s-au întors din drum la indicaţiile Comandamentului Central al SUA (CENTCOM)", se precizează pe X, transmit Agerpres și DPA. Blocada navală a SUA vizează navele care au ca punct de plecare sau de destinaţie un port iranian.

Concomitent Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat că orice navă care se va apropia de strategica Strâmtoare Ormuz, va fi "luată drept ţintă" de autorităţile iraniene.

"Avertizăm că nicio navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă", potrivit unui comunicat publicat pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.