Negocierile continuă, dar SUA și Iranul continuă să se amenințe între ele. Trump spune că nu se va lăsa intimidat
Data publicării: 07:55 19 Apr 2026

Negocierile continuă, dar SUA și Iranul continuă să se amenințe între ele. Trump spune că nu se va lăsa intimidat
Autor: Darius Muresan

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu se va lăsa intimidat de blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, în contextul în care Teheranul a reinstituit blocada asupra acestei căi navigabile esenţiale după ce Donald Trump a refuzat să o ridice pe cea pe care o instituise asupra porturilor iraniene.

Teheranul se comportă astfel de ani de zile şi "nu ne pot şantaja", a declarat preşedintele sâmbătă, în faţa jurnaliştilor, la Casa Albă.

Trump a subliniat că ambele părţi se află încă în negocieri.

"Discutăm cu ei şi, ştiţi, adoptăm o poziţie fermă", a spus el, adăugând că "vom avea nişte informaţii până la sfârşitul zilei".

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, şi Donald Trump anunţaseră vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor şi a navelor comerciale.

La mai puţin de 24 de ore, comandamentul forţelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene, care continuă.

De la inversarea deciziei, "23 de nave şi-au schimbat cursul sau s-au întors din drum la indicaţiile Comandamentului Central al SUA (CENTCOM)", se precizează pe X, transmit Agerpres și DPA. Blocada navală a SUA vizează navele care au ca punct de plecare sau de destinaţie un port iranian.

Concomitent Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat că orice navă care se va apropia de strategica Strâmtoare Ormuz, va fi "luată drept ţintă" de autorităţile iraniene.

"Avertizăm că nicio navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă", potrivit unui comunicat publicat pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Băutura care te ajută să scapi de stres. Trebuie băută la micul dejun - Studiu
Publicat acum 21 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 37 minute
Horoscop 19 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu / Ziua 51: Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură"
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Negocierile continuă, dar SUA și Iranul continuă să se amenințe între ele. Trump spune că nu se va lăsa intimidat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 37 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 4 ore si 44 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 5 ore si 1 minut
 Real Sociedad -  Atletico Madrid, scor final în Cupa Spaniei
Publicat acum 4 ore si 35 minute
LOTO: Peste 12,80 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 19  aprilie, 2026
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu / Ziua 51: Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură"
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
