Murăturile reprezintă un super aliment în Postul Crăciunului, dar atenție că există și o mare confuzie, a spus dr. Mencinicopschi

”Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii în oțet. Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură unde are loc un proces de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă!

Murăturile merg foarte bine cu mâncarea grasă, grea. Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi a dat un sfat tuturor celor care țin diete.

”Este foarte indicat, și din punct de vedere medical, să ții și post intermitent în afară de posturile religioase. Adică ar fi bine măcar două zile pe săptămână să ții post, să mănânci mai puțin, să te înfrânezi de la abundență. Omul este adaptat genetic la foame, nu la îmbuibarea cu alimente!”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi la România TV.

Luni, 15 noiembrie, începe Postul Crăciunului. Cei care vor ține acest „regim” trebuie să renunțe la carne, ouă, brânză, lapte și, în unele zile, la ulei.

Dar medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment de care, deși nu este interzis de Biserică în Postul Crăciunului, ar trebui să ne ferim de el. Este vorba despre zahăr. Mihaela Bilic a spus că este bine să-l evităm pe cât posibil.

Postul Nașterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, așa cum este cunoscut de către credincioși, ține 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie și până la 25 decembrie. Lăsatul secului este pe 14 noiembrie.

În acest post credincioșii ar trebui să postească de carne, brânză și ouă, în timp ce lunea, miercurea și vinerea se consumă mâncare fără ulei și fără vin. În zilele de marți și joi se face dezlegare la untdelemn și vin.