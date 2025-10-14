€ 5.0879
Data publicării: 23:03 14 Oct 2025

EXCLUSIV Monturile, genetice sau dobândite? Dr. Huszar: Cel mai mare factor de risc
Autor: Iulia Horovei

monturi picioare Sursa foto: Freepik
 

Monturile sunt o afecțiune dureroasă și inestetică, care poate transforma mersul într-un adevărat disconfort zilnic.

Pentru mulți pacienți, monturile devin un adevărat chin: provoacă durere la mers, limitează alegerea încălțămintei și afectează considerabil calitatea vieții. Mai mult, ele sunt și inestetice. Dar cum și de ce apar monturile?

Monturile, moștenite sau dobândite la maturitate

„Există forme de monturi care apar la copii, atunci când există o problemă de creștere moștenită, dar există și o formă - cea mai frecventă - monturile care apar de-a lungul vieții: cele dobândite - factorul de risc cel mai important este purtarea pantofilor cu vârf îngust și cu toc. Cum indiferent de modă, pantofii feminini sunt infinit mai înguști și, bineînțeles, cu toc - în comparație cu cei masculini, femeile sunt predispuse la apariția monturilor dobândite.

Sunt monturi din naștere, pe care le constați încă din copilărie-adolescență, și monturile dobândite pe fondul purtării încălțămintei incomode. Ele apar pe la 30-40 de ani și afectează mersul, (oamenii) încep să aibă din ce în ce mai multe probleme la purtarea unor încălțări uzuale”, a explicat dr. Codrin Huszar la emisiunea DC Medical, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

