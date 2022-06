Monica Pop, pe masa de operație: L-am ales pe Irinel Popescu, pentru performanțele chirurgicale uriașe. Aplauze pentru medicii români

„Boala a mușcat din nou”, a transmis Monica Pop, însă și-a găsit dușmanul în medicii români. Monica Pop a povestit în mediul online despre momentele dificile prin care a trecut, mulțumind doctorilor care i-au fost alături în această grea încercare.

„Boala a mușcat din nou. Dar are dușmani puternici în medicii români! Și în mine! A apărut iar ceva... Șoc! După ani! Sub tratament! Colega mea, doamna Prof. Dr. Rodica Anghel, după mine cel mai bun și mai competent medic onco-radio terapeut, a decis clar și sec: Operație! A 5-a!!!!! Și îi mulțumesc din toată inima! Știu cât stres e în sufletul unui asemenea medic în astfel de situații! E greu! A ținut legătură tot timpul cu dl Profesor Irinel Popescu!

Am ales, cu inima strânsă de ce mă așteaptă din nou, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI! Nu am mai fost decât o singură dată acolo pentru câteva ore. Nu știam mare lucru. Dar am ales așa pentru mâinile măiastre ale Prof. Dr Irinel Popescu, pentru performanțele sale chirurgicale uriașe și pentru aparatura de înalta clasa de care știam că dispune! Alegerea mea a fost excelentă, mult peste așteptări!

EPISODUL 1.

SECȚIA DE CHIRURGIE.

Domnul Profesor, împreună cu domnul Dr. Grigorie m-au operat marțea trecută, imediat după internare; 4 ore! Au eliminat tot răul, care nu era f mare dar era f mare pericol de extindere! Greu de operat, greu de ajuns în zona respectivă, după alte 4 operații! Nu și pentru asemenea mâini de chirurgi de cea mai înalta clasă, de renume și cu performanțe de excepție! Cuvinte de mulțumire?! Vocabularul e mult prea sărac! Venerație, prețuire, sentimente adînci și adevărate! Nu mai spun ce a urmat dpdv chirurgical: vizită de 2 ori pe zi, pansamente, scos tuburi de dren, apropiere și caldură sufletească...Toți cei din echipa domnului Profesor! În frunte cu dînsul, bineînteles! MARI MEDICI! MARI OAMENI! MULȚUMIRI Și PREȚUIRE LA MAXIMUM!

EPISODUL 2.



Secția de ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, Condusă de doamna Prof. Dr. Dana Tomescu. Miracol. Am crezut că sunt la N.A.S.A.! Numai rezerve cu 1-2 paturi, cu pereți din sticlă. Fiecare pat dotat cu ventilator și cu toată aparatura necesară. Monitorizare perfectă. Analize x 2-3 ori pe zi. TOT personalul medical intră în rezerve exclusiv cu papuci, halat de unică, masca, bonetă! De fiecare dată!

Filtre peste filtre de aer. Mop și substanțe de curățenie pt fiecare rezervă, separat, nimic comun. Politețe, profesionalism și bună cuviință! În seara în care am ajuns acolo, a intrat la mine un domn, "mascat" și mi-a spus :"Sînt ASISTENTUL DVS PERSONAL"!!! Poftim? Cum? Așa e! Un asistent la 2-3 pacienți din ATI! Credeți?

Am avut ceva probleme de saturație și de insuficiență hepatică (ca la doctori) fapt pentru care am rămas în ATI. 2-3 zile am fost cam somnolentă. Tratament susținut, recuperare. A venit pentru recuperare respiratorie și fizică dl kineto-terapeut! Foarte draguț și apropiat și dînsul! Exerciții de mișcare (e cam greu pt că durerile post-operatorii nu sunt mici) și de respirație! Toate s-au ameliorat mult.

La una din rezerve era o doamna cu transplant hepatic. Au și psiholog. Intra la dânsa zilnic. Prin pereții de sticlă vedeam tot ce se întâmplă, mulțimea de medici, asistenți și infirmiere care roiau profesionist în jurul fiecărui bolnav; cu cât mai grav, cu atât mai mulți, fiecare cu manevra de care răspundea!

M-am bucurat de o anestezie de excepție, dată de doamna Profesor Dana Tomescu, împreună cu doamna Doctor Mihaela Oliță, care, printr-o tehnică deosebită, au reușit să diminueze din durerile post-operatorii (care repet nu sunt mici deloc și nici ușor de suportat). Toți medicii din ATI - înalt profesionalism, comportament ales, apropiat! Imprimat, bineînțeles de doamna Profesor Dana Tomescu! Acestei doamne i se datorează tot ce am văzut cu ochii mei în secția de ATI condusă de dânsa. Doamnă, domnilor și doamnelor Doctori anesteziști din această secție, vă mulțumesc din adâncul sufletului meu!

Deși într-un moment greu pt mine, sunt încîntată pentru șansa de a constata incă o dată cât de deosebiți sunt medicii și asistenții romăni, MEDICI ADEVĂRAȚI, OAMENI ADEVĂRAȚI! VĂ MULȚUMESC IAR!

AȚI DOVEDIT CĂ SE POATE! Cred că în nicio secție AȚI din afara țării nu poate fi mai bine. Nu are cum! Și dumneavoastră, doamna Profesor Tomescu, toată prețuirea mea! Meritați să știe toți cei care dau cu răutate și cu noroi în sistemul nostru de sănătate, ce ați putut face acolo! Nu au venit să constate? Nu, pentru că e mult prea bine! Dacă erau aspecte negative, veneau cu viteză! Cei la care mă refer, mergeți și constatați dacă am exagerat cu ceva!

Astăzi e ziua mea de naștere! Sunt deja acasă și sunt bine, mă pregătesc să merg la treabă în vreo 2 zile.

Vă mulțumesc tuturor pentru tot, inclusiv pentru flori, telefoane și mesaje!”, a conchis Monica Pop.

