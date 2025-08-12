Data publicării:

EXCLUSIV  Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sanatate
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

În contextul în care tot mai mulți români ajung, în această perioadă, la camera de gardă cu o bacterie care, altfel, ar fi intraspitalicească, dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, a explicat cum se activează Clostridium. 

L-am contactat pe Dr. Adrian Marinescu pentru a ne spune cum se transmite și ce este de făcut, astfel încât să prevenim forma activă a bolii, care poate pune probleme reale. 

”Sunt foarte multe tipuri de clostridium. În general, vorbim despre variante dificile, clostridioide. Despre ea vorbim, cea care dă, în unele cazuri, o infecție digestivă care poate fi de temut la persoanele cu sistem imunitar problematic, la persoanele în vârstă, care au spitalizări frecvente și pentru perioade lungi. Deci, poate fi, într-adevăr, o problemă reală.

Diferența cheie

Însă facem diferența între colonizare, deci doar prezența bacteriei și o infecție activă. Nu înseamnă că cineva care nu este internat și la care, la un moment dat, se poate depista această bacterie, nu înseamnă că e o infecție care să îi pună probleme. De multe ori, aceste persoane nu au o simptomatologie. 

Dacă vorbim de cei aflați în spital sau cei care au diverse intervenții ajung să facă forma activă a bolii, atunci, într-adevăr, sunt probleme reale, în primul rând, prin faptul că multe dintre forme sunt prelungite, apar recurențe. Sunt unele persoane care nu pot să scape de bacterie și care au și episoade frecvente cu simptomatologie acută”, a spus dr. Adrian Marinescu.

Cum se transmite? Cum se poate preveni?

”Se pot crea focare la nivel de familie, se pot transmite prin toaletă. Și se poate întâmplă ca o persoană care are deja infecția, bacteria, să o transmită mai departe. Și, în funcție de sistemul imunitar, facem la un moment dat sau nu, infecția activă și, respectiv forma mai ușoară, medie sau severă.

Sunt lucrurile de bază, plecând de la igienă, spălat pe mâini cu apă și săpun, izolarea pacientului care are bacteria, la nivel de locuință, de exemplu, doar acea persoană să folosească grupul sanitar. La nivelul spitalelor sunt măsuri specifice, care țin de SPAM, Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. Și toate modalitățile, la spital, prin care pot să previn și nu doar această bacterie, sigur că ajută, dar nu înseamnă că nu vom avea infecția sau că este vreo țară din această lume unde să nu existe, doar că trebuie luate măsuri mai mult decât clare.

Nu există o simptomatologie care să îmi spună, din start, că am bacteria. Aici este nevoie de laborator, care să spună foarte clar. Ce pot să fac este să gândesc contextul, iar pentru medic este foarte important. În momentul în care o persoană, cu mai multe spitalizări în trecut, sigur că mă pot orienta mai bine, dar nu pot să îmi dau seama, din start, doar din simptome”, a mai declarat dr. Adrian Marinescu, pentru DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cancerul pulmonar, simptomele bolii care a ucis un președinte
05 aug 2025, 21:42
Laptele de vacă revine în preferințele consumatorilor. Nutriționistul Mihaela Bilic: Gata cu zeama de plante! Nu e nevoie să reinventăm roata
05 aug 2025, 18:11
Transformare majoră în profilul cauzelor de deces între anii 1900 și 1997. De ce s-a ajuns aici
05 aug 2025, 09:44
Ai o umflătură pe buză? Cum deosebești un mucocel de herpes sau furuncul și ce greșeli să NU faci
05 aug 2025, 09:29
Șapte români au murit în iulie din cauza COVID-19. Virusul încă umblă în colectivitate: 1703 cazuri luna trecută
04 aug 2025, 17:56
CNAS: Cine rămâne asigurat fără contribuție și cine va plăti. Schimbări majore în sănătate: Milioane de români, vizați
01 aug 2025, 17:36
Nu orice SPF e ok dacă ai acnee! Ce cremă recomandă specialiștii. O găsești doar în farmacii
01 aug 2025, 17:19
Ai acnee și te machiezi? Ce spune dermatologul Alin Nicolescu
01 aug 2025, 16:33
Ai acnee? Ai grijă cu acest medicament! Dermatologul Nicolescu: „Am oprit tratamentul! Mi-a fost teamă să continui” / video
31 iul 2025, 20:39
Mituri spulberate! Acneea nu este hormonală și nici infecțioasă. Dermatologul Alin Nicolescu demontează teoriile care circulă online
31 iul 2025, 19:01
Alergia la ambrozie: 10 lucruri care îți pot salva viața. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment: Poate fi letală!
31 iul 2025, 13:06
Urgențele urologice pot fi fatale dacă sunt ignorate. Medicul Bogdan Pârlițeanu explică ce categorii de pacienți sunt cele mai expuse
31 iul 2025, 10:33
Efectul uimitor al consumului regulat de cafea și ceai - Studiu
31 iul 2025, 08:57
30 de miliarde de euro pierdute anual din cauza endometriozei. UE cere bani pentru „cancerul care nu ucide”
30 iul 2025, 21:46
Ar trebui să limităm fructele din alimentația copiilor pentru că au zahăr? Ce spun specialiștii
30 iul 2025, 17:47
Sindrom post-COVID-19: Simptome banale. Virusul persistă în creier
29 iul 2025, 23:34
Drenajul limfatic, masajul care promite silueta perfectă: realitate sau mit pe TikTok?
29 iul 2025, 23:45
Tipul de cancer care se va răspândi rapid în lume. Experții spun că 1,37 milioane de oameni vor muri anual
29 iul 2025, 11:59
Dr. Pârlițeanu, SANADOR, atenționare pentru o urgență urologică: Durerea intensă pentru care medicul trebuie să intervină în maximum 4- 6 ore
29 iul 2025, 09:37
Cum apare piatra la rinichi? Totul stă în 2 litri de apă? Dr. Pârlițeanu, SANADOR: Se formează în 4-6 săptămâni
29 iul 2025, 10:37
Spitalul Județean Galați: Prima operație laparoscopică de îndepărtare a unui rinichi grav afectat
28 iul 2025, 11:58
Supermutația rezistentă la antibiotice. Ar putea face unele infecții imposibil de tratat
27 iul 2025, 15:21
Cum îţi protejezi corpul de temperaturile ridicate pe Cod Roşu. Dr. Sandra Alexiu, sfaturi importante: Hidratarea nu înseamnă doar să bei apă
27 iul 2025, 11:20
Urgențele medicale cu consecințe ireversibile, grave, pe termen lung: Sunt situații limită. Medic de la SANADOR explică cine e predispus
27 iul 2025, 10:03
Soluția simplă și la îndemâna oricui în caz de probleme digestive. În Occident, este administrată și copiilor, face minuni!
27 iul 2025, 08:20
Pași revoluționari în lupta cu tumorile hepatice: Spitalul Militar Central inaugurează tratamentul care schimbă totul
26 iul 2025, 17:18
Alimentele care „hrănesc” creierul: cum te ajută ciocolata neagră, ciupercile și nucile
25 iul 2025, 09:56
Slăbești rapid, dar te îngrași la loc? Un nou studiu dă alarma: ce se întâmplă după ce oprești pastilele pentru slăbit
23 iul 2025, 15:16
Consultații endocrinologice, dermatologice și pediatrice gratuite, în 5 stațiuni de pe litoral, în perioada 11-16 august 
23 iul 2025, 11:47
Sănătate cu două viteze: Cum abordează Polonia și România endometrioza
23 iul 2025, 14:56
Ce riști când mergi la solar și de ce medicii trag un semnal de alarmă
22 iul 2025, 14:53
Avertisment medical: Cinci medicamente frecvent utilizate care pot duce la pierderea auzului
22 iul 2025, 08:41
Apare o platformă de programări pentru toți pacienții din România. Cardul de sănătate, înlocuit
21 iul 2025, 21:24
Boala cronică pe care o faci dacă ai avut o copilărie traumatică
20 iul 2025, 08:50
Femeie strivită de bolovani pe Valea Pietrele din Bucegi. Update: I s-a aplicat un guler cervical
19 iul 2025, 17:06
Dublu transplant renal pediatric realizat cu succes la Institutul Clinic Fundeni
18 iul 2025, 16:39
Poate magneziul să te ajute să dormi mai bine? Ce spun studiile recente
17 iul 2025, 23:47
Opțiuni de tratament pentru parodontoza avansată: ce soluții sunt pentru boala parodontală avansată?
17 iul 2025, 13:41
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Ozzy Osbourne „i-a făcut o farsă" fiicei sale în timp ce cânta la înmormântarea sa
acum 18 minute
Toată lumea e la mare de Sfânta Maria! Cât costă o noapte de cazare în minivacanță
acum 27 de minute
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
acum 35 de minute
Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
acum 41 de minute
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
acum 1 ora 7 minute
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
acum 1 ora 19 minute
În Lituania, până și elevii se pregătesc de război. Se lansează un nou program de instruire
acum 1 ora 25 minute
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
acum 6 ore 57 minute
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
acum 10 ore 48 minute
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 11 August 2025
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel