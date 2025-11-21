€ 5.0891
Miss Univers 2025 a fost încoronată în urma unui scandal uriaș
Data actualizării: 18:21 21 Noi 2025 | Data publicării: 18:19 21 Noi 2025

Miss Univers 2025 a fost încoronată în urma unui scandal uriaș
Autor: Alexandra Curtache

miss univers 2025 Foto: Captură video TikTok
 

Miss Mexic, Fatima Bosch, a fost încoronată Miss Univers 2025 după un scandal major izbucnit în Thailanda, provocat de retragerea ei temporară și de acuzațiile aduse unui oficial al competiției.

Miss Mexic, Fatima Bosch, are 25 de ani a câștigat titlul la doar câteva săptămâni după ce s-a retras din concurs în urma unei confruntări publice cu un oficial thailandez.

O plecare bruscă, urmată de o revenire neașteptată

Fatima Bosch a fost desemnată câștigătoarea concursului internațional pe 21 noiembrie, dar traseul ei spre coroană a fost dramatic. La începutul lunii, reprezentanta Mexicului părăsise un eveniment oficial din Thailanda, după ce Nawat Itsaragrasil, organizator și oficial mass-media thailandez, ar fi certat-o în fața celorlalte concurente pentru că nu a distribuit suficient conținut promoțional pe rețelele sociale. Când Bosch a protestat, acesta ar fi chemat paza, potrivit rapoartelor.

Gestul a declanșat un val de solidaritate: mai multe concurente au părăsit sala alături de ea, fiind avertizate că riscă descalificarea. Situația a stârnit un scandal global.

Susținere internațională și acuzații grave

Miss Univers la acel moment, Victoria Theilvig din Danemarca, a sărit în apărarea lui Bosch. Ea a numit incidentul o chestiune de „drepturile femeilor” și a denunțat comportamentul oficialului thailandez: „A denigra o altă fată este mai mult decât lipsit de respect… De aceea îmi iau haina și plec”, a declarat aceasta, citată de The Guardian.

În cele din urmă, Itsaragrasil și-a cerut scuze, susținând că a fost înțeles greșit. Totuși, după anunțarea câștigătoarei, a publicat un mesaj criptic: „Un miliard de cuvinte care nu pot fi rostite”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a felicitat-o public pe Fatima Bosch pentru atitudinea ei, numind-o „un exemplu al modului în care noi, femeile, ar trebui să ne exprimăm” în fața agresiunii.

Organizația Miss Universe a condamnat la rândul ei comportamentul lui Itsaragrasil, catalogându-l drept „răuvoitor”.

Demisii în juriu și acuzații privind trucarea preselecțiilor

Scandalul nu s-a oprit aici. La o săptămână după plecarea temporară a lui Bosch, doi membri ai juriului și-au anunțat demisia, acuzând organizatorii că ar fi manipulat procesul de selecție.

Franco-libanezul Omar Harfouch, unul dintre demisionari, a afirmat că a existat un „vot secret” pentru selecția celor 30 de semifinaliste dintr-un total de 136 de concurente, vot la care el nu ar fi participat.

„Nu puteam să stau în fața camerelor pretinzând că legitimez un vot la care nu am participat niciodată”, a scris acesta pe Instagram, adăugând că unele dintre țările eliminate sunt „în război, discriminate sau sensibile geopolitic”. Organizația Miss Universe a negat categoric acuzațiile.

O competiție în declin și o coroană sub presiune

Pe fondul scăderii audiențelor din ultimii ani și a criticilor privind lipsa de modernizare, mulți observatori sugerează că drama din culise ar fi contribuit la încoronarea lui Bosch, ca o încercare de a repara imaginea competiției.

Indiferent de controverse, Miss Mexic a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, transformând un conflict internațional într-o victorie istorică, dar profund contestată. 

miss univers
