Scandal la Miss Univers: Un jurat a demisionat cu trei zile înainte de concurs: „Finalistele au fost preselectate”

Evenimentul internațional este programat pentru 21 noiembrie în capitala thailandeză.

„Juriu improvizat” și conflicte de interese

Marți, 18 noiembrie, Harfouch a postat pe Instagram Stories motivul deciziei sale. El a declarat că a aflat prin rețelele sociale că un comitet secret ar fi selectat 30 de finaliste din 136 de participante, fără prezența judecătorilor oficiali.

„Rezultatele acestei selecții sunt păstrate în secret în prezent”, a scris muzicianul, conform People.

Mai mult, Harfouch a acuzat că juriul neoficial era „format din persoane cu un potențial conflict de interese semnificativ, inclusiv cu responsabilul de numărarea voturilor și gestionarea rezultatelor, ceea ce constituie un conflict suplimentar”. El a precizat că a discutat cu oficialii concursului despre îngrijorările sale, dar că organizatorii au răspuns doar prin publicarea unei liste neclare cu numele persoanelor implicate, fără a menționa rolurile lor exacte.

Reacția Miss Univers

Organizația Miss Univers a emis o declarație oficială pe Instagram pe 18 noiembrie, respingând acuzațiile lui Harfouch. „Nu a fost creat niciun juriu improvizat, niciun grup extern nu a fost autorizat să evalueze delegatele sau să selecteze finalistele. Toate evaluările respectă protocoalele MUO, transparente și supravegheate”, se arată în comunicat.

Organizatorii au adăugat că retragerea lui Harfouch este luată „cu respect”, dar i-au interzis să folosească sau să facă referire la orice proprietăți Miss Univers în orice format sau mediu.

Retragerea și impactul asupra evenimentului

Harfouch a explicat că decizia sa a venit după o „conversație lipsită de respect cu CEO-ul Miss Univers, Raul Rocha, despre lipsa de transparență în procesul de votare”. În consecință, el nu va mai participa la juriu și nu va interpreta muzica pentru eveniment.

Această demisie adaugă tensiune înaintea concursului, care deja atrage atenția globală. Fanii și participanții așteaptă acum clarificări suplimentare de la organizatori privind selecția finalistelelor și modul în care va fi menținută credibilitatea competiției.

Context și controverse anterioare

Miss Univers 2025 promite să fie una dintre cele mai disputate ediții, cu reprezentante din 136 de țări. Controversele privind transparența procesului de selecție nu sunt însă un fenomen nou în cadrul concursului, însă acuzațiile directe ale unui judecător oficial aduc o presiune suplimentară asupra organizatorilor.

Evenimentul va avea loc la Bangkok pe 21 noiembrie, iar ochii publicului sunt acum asupra modului în care vor fi gestionate acuzațiile lui Harfouch și dacă vor exista alte schimbări în componența juriului sau a procedurilor de evaluare.