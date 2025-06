În așteptarea finalei Miss Internațional România 2025: Feminism cu tocuri și tiară. Ada Maria Ileana, interviu despre Miss și patriarhat

Pe 18 iunie 2025, la Aristocrat Events Hall din București, România își va desemna noua ambasadoare a eleganței, frumuseții și carismei. Finala Miss Internațional România 2025 reunește cele mai rafinate concurente din țară într-un eveniment ce promite să îmbine spectacolul vizual cu simbolismul unei misiuni mai profunde: reprezentarea României pe scena internațională a frumuseții, la Tokyo.

Câștigătoarea serii va primi Coroana Miss Internațional România și va avea privilegiul de a participa la marea finală mondială din Japonia, unde va concura alături de cele mai frumoase și implicate femei din întreaga lume.

Cu această ocazie, Ada Maria Ileana – fostă Miss Internațional România și reprezentantă a țării la Miss World – a oferit un interviu în exclusivitate pentru DCNews, în care a vorbit deschis despre puterea și provocările din culisele concursurilor de frumusețe.

Miss România te-a validat ca femeie sau te-a redus la un standard fizic?

„Nici una, nici cealaltă. Cred că e important de menționat că am intrat în lumea aceasta după vârsta de 20 de ani. Când am reprezentat România la două dintre cele mai mari concursuri, Miss World și Miss Internațional, îmi terminasem și masteratul. Știam deja destul de bine cine sunt și ce îmi doresc să transmit. Deci nu aveam nevoie de o validare.

Am privit concursurile de Miss drept oportunități și ele pot fi asta. Am avut ocazia să îmi folosesc platforma ca Miss România pentru a aduce în atenția publică mai multe probleme de care sunt interesată. Am organizat evenimente caritabile, am înființat un ONG, am vorbit în toată presa despre educație, reprezentarea politică a femeilor și nu numai. Toate astea folosindu-mă de titlul de Miss România. Am interacționat cu oficiali de rang înalt din mai multe țări și mi-am creat contacte cu care lucrez și acum.

Ce vreau să spun este că aceste concursuri au putere asupra ta ca femeie exact cât le permiți să aibă. De aceea nu recomand experiența fetelor foarte tinere, care încă nu sunt suficient de sigure pe ele. Vorbim totuși despre competiții, iar în orice competiție vei fi testat psihic cumva.

Cât despre standardele fizice, a redevenit problematic acest aspect în unele concursuri de Miss. Din păcate, această întoarcere a conservatorismului se reflectă si acolo. A existat o perioadă când femeile și comunitatea queer reușiseră să transforme aceste competiții în ceva mult mai substanțial decât erau inițial. Bineînțeles că patriarhatul încearcă din răsputeri să readucă în prim plan aspectul fizic și să renunțe la componenta de activism”, spune Ada cu o sinceritate debordantă, atunci când este întrebată dacă titlul de Miss România i-a schimbat percepția despre sine.

„Munca ta te definește, nu o coroană. Coroana poate fi o oportunitate să te faci auzită. Ce spui este alegerea ta”

Ai simțit că ești mai „ascultată” sau „luată în serios” după ce ai purtat o coroană sau mai degrabă privită ca un obiect frumos?

„Îmi e cumva greu să separ o realitate pe care am trăit-o toată viața de efectele unei coroane. Unii oameni pur și simplu nu te vor lua în serios ca femeie, fie că ai coroană sau nu. Pot spune doar că ambele fețe ale monedei s-au intensificat.

Pe de o parte, am fost luată în serios mai mult pentru că am avut această platformă de Miss România și am avut spațiu să aduc în atenția publicului unele idei. Pe de altă parte, clar s-a văzut mai pregnant tendința de obiectificare. Cred totuși că asta vine cu orice soi de expunere publică. Consider că e important să poți fructifica din avantajele pe care le oferă coroana, dar să fii și suficient de puternică psihic să înfrunți un val mai intens de critici”, explică tânăra pentru DC News.

Frumusețe și feminism: o coexistență posibilă

Una dintre cele mai valoroase părți ale interviului este răspunsul Adei la o întrebare provocatoare: Cum împaci valorile feministe cu participarea la un concurs care, în esență, te jurizează pe baza aspectului fizic? Răspunsul ei demontează miturile:

„În esență, e simplist să spunem că se jurizează doar pe baza aspectului fizic. Sunt sute de concursuri de Miss, bineînțeles, eu vorbesc despre cele la care am reprezentat eu România. Miss World are componenta de Beauty with a Purpose de decenii întregi și pune mare accent pe impactul în societate. Există proba de public speaking (Head to Head Challenge), proba sportivă, talent și nu numai. Este o evaluare complexă, mai ales că practic toate fetele de acolo sunt frumoase. Și Miss Internațional funcționează pe principii asemănătoare. În anul în care am participat, s-au concentrat pe Sustainable Development Goals de la ONU.

Mă întristează că și la noi se reduce totul la fizic în discursul public despre Miss. Am încercat pe parcursul anilor să explic mai bine fenomenul și ce presupune, dar cumva ajungem de fiecare dată în același punct. Cu siguranță concursurile de Miss au lipsurile lor. Dar eu am cunoscut sute de femei extraordinare, complexe, cu studii și cariere impresionante, cu proiecte civice marcante în țările lor. Rar am simțit că am concura în frumusețe. De fapt, în majoritatea timpului petrecut și în India și în Japonia, nu am resimțit sentimentul de competiție.

Nu cred o secundă că este anti-feminist să îți dorești un spațiu în care femei excepționale din întreaga lume să se întâlnească. Din contră, faptul ca ideile și proiectele noastre au putut fi auzite pe tot globul este ceva minunat. Până și ce ține de fashion, beauty și alte interese ale femeilor care participă la Miss mi se par demne de admirație. Ce cred eu că este profund anti-feminist este discursul public care reduce aceste activități la ceva superficial sau neimportant. Până la urmă cine determină ce este superficial? Care este diferența dintre Miss și fotbal, de exemplu? Sau alte competiții care prezintă interes majoritar pentru bărbați”, punctează aceasta.

Coroana nu aduce doar flori, ci și spini

Interviul scoate la lumină și partea mai puțin vizibilă a succesului: tendința de obiectificare a femeilor, care devine mai accentuată odată cu vizibilitatea.

Este posibil ca Miss-ul să perpetueze, chiar subtil, ideea că valoarea femeii stă în cum arată?

„Este posibil, dar întrebarea ar fi ce nu perpetuează subtil ideea că valoarea femeii stă în cum arată? Și revin la ce am spus mai devreme: aceste probleme nu pornesc în sine de la concursurile de Miss, ci sunt aduse în prim-plan cu acest prilej. Oare nu am putea privi un concurs de Miss și să ne bucurăm de eleganță, tehnica de catwalk, rochii, costume naționale, machiaj, producție, discursuri, fără să obiectificăm concurentele? Fără să le disecăm defectele fizice? Să celebrăm diversitatea frumuseții în toate formele ei? Sunt concursurile de Miss problema sau societatea patriarhală este problema?”, mai spune Ada cu realism, reamintindu-ne că problema nu este neapărat concursul în sine, ci societatea care privește printr-o lentilă patriarhală și judecă rapid și superficial.

Ce ar schimba Ada în regulile unui concurs de Miss?

Întrebată ce ar schimba dacă ar putea rescrie regulile, Ada pledează pentru o reîntoarcere la esența umană și socială a concursurilor, așa cum se întâmpla acum un deceniu.

„Fiecare concurs de Miss are deja reguli distincte în funcție de ce își dorește organizația respectivă să promoveze. Mi-aș dori să se păstreze trendul din deceniul anterior, când accentul se punea mai mult pe discurs, pe advocacy și pe impactul general al concurentelor. Mi se pare trist să văd cum Miss Universe, de exemplu, și-a pierdut această esență pe care o avea sub IMG.

Mi-aș dori ca femeile să revendice din nou acest spațiu, să fie ceva pentru noi și pentru fanii din toată lumea. La noi nu sunt atât de populare, dar sunt țări unde oamenii își susțin cu sufletul la gură reprezentanta. Oamenii celebrează aceste femei și ele devin un model de urmat pentru societate. Mi-aș dori sincer să se întâmple asta și la noi. Sunt atâtea femei care merită această platformă”, încheie aceasta.

