Mișcări masive de trupe ruse și armament spre granița cu Ucraina / video

Anul trecut, Kremlinul a mutat peste 100.000 de soldați din districtele militare de sud, vest, nord și centru către Ucraina. Aceștia sunt mobilizați în tabere uriașe de-a lungul graniței ruso-ucrainene și în Crimeea ocupată.

În această săptămână, experții militari au privit uimiți Rusia cum, într-un tur de forță logistic, și-a mutat armata din districtul militar de est pentru a se desfășura la granița de vest, la granița cu Ucraina. Trenurile parcurg 7.000 de kilometri, pe legendara rută feroviară transsiberiană, în direcția Ucrainei și țărilor NATO.

„Calea ferată transsiberiană este un canal important pentru mișcările militare din Rusia. Unui tren militar îi trebuie șase până la șapte zile pentru a ajunge din Orientul Îndepărtat al Pacificului până în vestul Rusiei. Însă, pentru trenurile din Siberia durata e de doar două-trei zile”, a declarat expertul irlandez în apărare Andy Scollick pentru BILD.

Amploarea acestei mișcări de trupe uimește chiar și specialiștii. Expertul militar finlandez Petri Mäkelä afirmă: „Numai pe 11 ianuarie, douăsprezece trenuri militare de marfă au înaintat spre vest prin Krasnoyarsk. Dacă este adevărat, este o mișcare masivă.”

CITEȘTE ȘI - Tensiuni Ucraina - Rusia. Chirieac: Avem încredere în SUA, dar asta înseamnă că România devine participant activ la război

What's happening?



Russia has built up a potential invasion force on its border with Ukraine.



Recent photos and video show the Russian military pre-positioning attack helicopters and troop transports.



It looks a lot like final preparations for a cross-border assault. pic.twitter.com/wxqB4kKjlQ