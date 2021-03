Ministrul Transparență a aruncat ”bomba” după Colectiv și a fugit. Întrebări care zac de o lună pe masa lui Vlad Voiculescu

”Trebuie să vă spun, asta este în premieră”

Vlad Voiculescu a afirmat, la începutul lunii februarie, cu privire la ce s-a întâmplat după incendiul de la Colectiv, când a fost pus ministru că ”am crescut sporurile, pentru că nimeni nu voia să lucreze în acele secții, unde se tratează mari arși, am făcut o posibilitate de finanțare separată tocmai pentru tratamentul arsurilor, pentru ca spitalele să poată să dezvolte aceste secții, am renovat secția de ATI de Spitalul de Arși din București, a fost închisă și renovată din temelii, am deschis secția de la Floreasca și am crescut capacitatea de acolo. Săptămânile astea am făcut analiza a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani și trebuie să vă spun și asta este în premieră: în momentul acesta avem mai puține paturi de arși decât am avut în 2016. Ăsta este adevărul sumbru al unei țări care nu a investit în a-și proteja oamenii”.

”Ce s-a întâmplat în ultimii ani, de ce nu s-au făcut centre de arși? Da, s-a aruncat cu niște bani și folosesc corect cuvântul, s-au aruncat bani, investițiile s-au făcut prost” au fost acuzațiile ministrul Sănătății, care a acuzat că ”nu s-a construit nimic și acolo unde s-a cârpit, s-a cârpit prost”.

Declarații de acest fel au curs atunci și-n următoarele zile pentru presă, pe diferite canale media. Dar am remarcat că acuzațiile erau doar atât, acuzații, fără date concrete. Nu spun că ar fi nefondate, ci doar că, de dragul transparenței, pentru justificarea acuzațiilor, Ministerul Sănătății, de la sine putere, ar fi trebuit în dimineața imediat următoare, să dea analiza presei.

Întrebările care zac de o lună la Ministerul Sănătății

În acest sens, cu atât mai mult cu cât ministrul spunea că există o analiză făcută recent ale cărei date au arătat că ”avem mai puține paturi de arși decât am avut în 2016.”, am trimis o solicitare la Ministerul Sănătății, pentru a primi răspunsuri concrete cu privire la numărul de paturi în 2016 vs. 2020/2021, dar și cu privire la posibilele cauze identificate cum că ar fi dus în situația expusă de Vlad Voiculescu.

Întrebările au fost cât se poate de simple, doar pentru informare: câte paturi de arși erau în 2016 - câte sunt acum; cum erau repartizate și unde în 2016, unde sunt acum; care sunt cauzele identificate pentru scăderea paturilor de arși și dacă se identifică printre ele și pandemia ca posibilă cauză - adică informații de bază care se regăsesc în rezultatele unei analize calitativă și cantitativă.

La două zile de la solicitare, Ministerul Sănătății ne cere declarația ministrului Sănătății

Răspunsul Ministerului Sănătății, la două zile după solicitare, și după ce însuși Ministrul Sănătății a făcut aceste declarații pe mai multe canale, a fost următorul: ”Va rugam sa clarificati la ce afirmatie a ministrului Sanatatii va referiti, de asemenea, am dori sa stim daca aveti nevoie de date statistice privind numarul de paturi in total pentru pacientii arsi (inclusive mari arsi) sau doar numarul de paturi destinate pacientilor mari arsi.” Asta deși declarația a fost aceeași peste tot, presa a abundat de ea. În schimb, Ministerul Sănătății a primit link-urile de la știrile din presă (primele 3-4 link-uri, la o căutare rapidă) și precizarea că dorim informațiile la care s-a referit ministrul în declarațiile sale, când a vorbit despre analiza făcută, cu punctarea că dumnealui a spus ”paturi de arși”, nu de ”mari arși”. Însă, cum putea fi o eroare de comunicare, am cerut fix rezultatele din analiza despre care a vorbit ministrul.

Ministrul Transparență a dat și a fugit

Solicitarea zace și astăzi la Ministerul Sănătății, acel Minister care se laudă cu transparența, asta deși a fost depășit termenul în care ar fi trebuit să răspundă. În spațiul public au rămas afirmațiile, acuzațiile, însă, unele despre care nu știm pe ce se bazează, pe ce date, pe ce cauze. Practic, a dat și a fugit! La fel ca-n cazul transparenței. Spațiul public abundă de cuvântul ”transparență”, dar, în fapt, ea nu există decât în dicționar. Și, după cum o să arătăm în zilele care urmează, nu este un caz singular. Piedestalul pe care s-a urcat valul ”nou” de politicieni se dovedește a fi unul extrem de șubred.*

*Articolul prezintă pasaje de opinie*