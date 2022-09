Ministrul Muncii, Marius Budăi, propune: Persoanele care suferă de cancer să primească certificat de handicap încă de la diagnosticare

"Am publicat, astăzi, în transparenţă decizională, proiectul de modificare a Ordinului comun de ministru (Muncă şi Sănătate) nr. 762/1992/2007, prin care persoanele care suferă de cancer să poată primi certificat de persoană cu handicap încă de la diagnosticare. De asemenea, prin acelaşi proiect se propune ca şi persoanele care au suferit transplant de organe să beneficieze de aceeaşi facilitate. Concret, este vorba despre Ordinul care aprobă criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu afecţiuni oncologice, afecţiuni grave care constituie o problemă importantă de sănătate publică, reprezentând a doua cauză de mortalitate în ţările UE", a declarat minstrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, potrivit Agerpres.



Conform ministrului de resort, criteriile actuale stabilesc încadrarea în grad de handicap numai pentru anumite forme de cancer şi acestea în stadii avansate de evoluţie.

"În propunerea de modificare a criteriilor au fost incluse toate formele de cancer, încă de la diagnosticare şi iniţierea terapiei oncologice specifice pentru o perioadă de supraveghere de minimum cinci ani. De asemenea, s-a stabilit modalitatea de acordare a termenului de valabilitate permanent al încadrării în grad de handicap pentru cancerele în afara resurselor terapeutice/în curs de îngrijiri paliative/cu complicaţii ireversibile sub tratament", a menţionat demnitarul.



Totodată, propunerea de modificare care vizează pacienţii care au suferit transplant de organe are ca scop reintegrarea socială a acestora şi prevenirea complicaţiilor postransplant.



"Am convingerea că noile criterii medicopsihosociale vor transforma semnificativ viaţa persoanelor care suferă de afecţiuni oncologice, vor repara inechităţi sociale majore şi vor asigura un acces facil în sistemul de protecţie socială(...)", a subliniat Marius Budăi.

Citește și:

2000 de lei pentru mămicile cu bebeluşi de până în 3 luni, din familii vulnerabile

Guvernul dă 2.000 de lei mamelor care se află în situaţii de risc, cu bebeluși de până în 3 luni. Banii sunt destinați pentru achiziția de articole medicale și de igienă, dar și de consiliere parentală. Gabriela Firea a anunțat cum pot mămicile să intre în posesia acestor tichete sociale. Este vorba de tichete sociale, pe care mămicile cu bebeluși de până în 3 luni le pot folosi pentru achiziția de articole medicale și de igienă, dar și de consiliere parentală, scrie Observator.

„Am susținut acest proiect și mă bucur că în ședința Senatului a fost votat pozitiv proiectul de lege prin care se acordă tichete sociale acestor mame. Astfel, mamele și nou-născuții din familii vulnerabile vor beneficia de un sprijin în valoare de 2.000 de lei pentru achiziția de articole medicale și de igienă, dar și de consiliere parentală. Potrivit Hotărârii de Guvern, de aceste tichete vor beneficia toate mămicile cu bebeluși de până în 3 luni. O felicit pe Roxana Mînzatu, secretar de stat în Cancelaria Primului-Ministru și fost ministru al Fondurilor Europene, că nu a abandonat acest proiect. Potrivit Ordonanței de Urgență adoptată de Executiv, cu aceste tichete mamele pot să cumpere tot ce au nevoie pentru cei mici, de la scutece, articole sanitare și medicale pentru îngrijirea acestora până la articole de vestimentație inclusiv trusou", scrie Gabrila Firea pe contul ei de Facebook.

Cum pot intra mămicile în posesia tichetelor sociale

Ministrul Familiei și Egalității de Șanse îndeamnă toate mămicile cu bebeluși de până în 3 luni, care au o situație materială deficitară să se adreseze primăriilor unde au domiciliul pentru a solicita pe baza documentelor depuse, tichetele sociale pe suport electronic în valoare de 2.000 de lei.

„Un vot pozitiv a fost acordat și proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind venitul minim de incluziune. Îl felicit pe ministrul Muncii, Marius Constantin Budăi, pentru această inițiativă. Practic, se ajustează calculul Venitului Minim de Incluziune astfel încât cresc posibilitățile de asigurare a unui nivel de trai minimal pentru familiile și persoanele singure dar și de prevenire a riscului de sărăcie în rândul copiilor și de abandon școlar. De asemenea, se instituie temeiul legal pentru ca persoanelor vârstnice fără venituri și fără susținători legali, să fie îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidențiale și să aibă acces la servicii medicale adecvate, prin asigurarea acestora, fără plata contribuției sociale de sănătate", conchide Firea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News