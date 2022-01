Ministerul Sănătății introduce medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite, pentru tratarea pacienților cu afecțiuni grave

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi, 5 ianuarie 2022, proiectul de Hotărâre prin care modifică și completează HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Actualizarea listei de medicamente gratuite și compensate prevede introducerea unui număr de 20 molecule inovative destinate pacienților cu afecțiuni neurologice, afecțiuni oncologice- leucemii și limfoame, muscoviscidoză, hipertensiune arterială, afecțiuni pulmonare cronice, hemofilie și talasemie, boli rare, hepatite cronice, Parkinson, psoriazis cronic sever, poliartrită reumatoidă.

“Aceste medicamente sunt destinate pacienților cu o evoluție a bolii dificil de controlat, iar în unele cazuri reprezintă ultima sau singura soluție terapeutică”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr. Alexandru Rafila.

Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite intră în vigoare de la 1 februarie 2022 și 1 martie 2022, după caz.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că susţine orice proiect care are ca rezultat încetinirea transmiterii virusului SARS-CoV-2, precizând că preşedintele PNL, Florin Cîţu, a depus la Parlament un act normativ privind certificatul verde care face referire exclusiv la personalul medical, iar o astfel de prevedere nu are niciun impact asupra sănătăţii publice.

El a explicat că este important pentru ce categorii se foloseşte certificatul verde COVID la locul de muncă.



El a explicat că este important pentru ce categorii se foloseşte certificatul verde COVID la locul de muncă.



Alexandru Rafila a adăugat că, dacă se va aproba introducerea certificatului verde COVID, trebuie să fie şi operaţionalizată pentru a avea efecte.



Alexandru Rafila a adăugat că, dacă se va aproba introducerea certificatului verde COVID, trebuie să fie şi operaţionalizată pentru a avea efecte.



"Dacă se aprobă şi intră în vigoare peste trei săptămâni, probabil că atunci vom fi în vârful valului şi atunci adoptarea unui astfel de document nu este suficientă, trebuie să existe şi operaţionalizarea lui. Dacă nu este posibilă operaţionalizarea lui în perioada imediat următoare, probabil că, odată cu trecerea timpului, şi efectul unei astfel decizii va scădea în ceea ce priveşte impactul asupra sănătăţii publice. Din cauza aceasta, noi am făcut tot posibilul astfel încât, în măsura sau în limita resurselor existente, să putem să pregătim sistemul de sănătate, să extindem toate celelalte componente care în trecut au fost neglijate, mă refer la testare, avem acum această medicaţie inovativă antivirală care poate să reducă serios mortalitatea în rândul persoanelor cu comorbidităţi şi să operaţionalizăm aceste centre ambulatorii care să scadă presiunea pe unităţile de primiri urgenţe. (...) Important este să scădem presiunea de pe spitale", a evidenţiat ministrul Sănătăţii.

