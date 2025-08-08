Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului

Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Sănătății, un pachet important de modificări legislative care marchează un pas în direcția creșterii accesului pacienților la servicii medicale esențiale. Noile reglementări vizează atât extinderea programelor de prevenție, precum vaccinarea anti-HPV, cât și consolidarea măsurilor de control și prevenție a infecțiilor asociate asistenței medicale, una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă spitalele din România.

Una schimbările notabile este extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru un segment semnificativ mai larg al populației. Astfel, în urma adoptării acestor noi reglementări, vaccinul va fi disponibil fără costuri pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani.

Pentru a facilita accesul efectiv la vaccin, procesul de decontare a fost simplificat prin implicarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Vaccinurile vor putea fi obținute din farmacii cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu CNAS, urmând ca administrarea să fie efectuată de către medicii de familie sau specialiști. Ministerul Sănătății a subliniat că resursele financiare necesare vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Pe lângă prevenirea prin vaccinare, Ministerul Sănătății a introdus și un set complex de măsuri dedicate combaterii infecțiilor asociate asistenței medicale, cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale. Aceste infecții, care afectează pacienți internați și expun personalul medical la riscuri semnificative, au fost tratate mult timp ca o problemă periferică, însă noua legislație le aduce în prim-planul preocupărilor autorităților din sănătate.

Ministerul a elaborat patru categorii esențiale de norme, care vor fi implementate prin ordine ale ministrului sănătății, și care stabilesc cadrul pentru supravegherea și controlul infecțiilor în unitățile sanitare publice și private. Acestea includ reglementări clare privind organizarea activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în spitale, introducerea unei metodologii unitare de raportare a acestora, precum și stabilirea atribuțiilor în cazul accidentelor de expunere la produse biologice în rândul personalului medical.

Un alt aspect important este reprezentat de noile metodologii de supraveghere, menite să ofere un mecanism eficient de monitorizare a cazurilor de infecții și de gestionare a incidentelor de expunere accidentală. Aceste măsuri vor permite nu doar o mai bună trasabilitate a incidentelor din spitale, ci și o reacție mai rapidă și mai coordonată din partea instituțiilor responsabile.

„Aceste patru categorii de norme vor contribui semnificativ la protecția pacienților și a personalului din sistemul de sănătate, reducând riscurile asociate infecțiilor nosocomiale și accidentelor de expunere la produse biologice. Implementarea acestora va contribui la crearea unui mediu de îngrijire mai sigur și mai eficient în spitale și alte unități sanitare”, a transmis Ministerul Sănătății printr-un comunicat.

