Minerva, despre cum te mint unele ZODII: "Să te ferească Dumnezeu de șantajul emoțional al scorpionilor". Cine este manipulatorul NR.1

"Leul este un foarte bun strateg. Este un foarte bun lider, organizator și atunci ca să te încerce să vadă ce poți sau dacă știe ce poți face pe inocentul, pe prostul, de pândește și te lasă să vadă cum acționezi și bineînțeles că dacă mai dai cu bâta în baltă.... Scoți informația, cu se poartă la noi prin televiziuni, scoatem dosărelul. Deci această inocență are efect. E teatral, vorbește, te farmecă prin ce spune, dar de fapt este o modalitate prin care te manipulează ca să își atingă scopul, să ajungă acolo unde își dorește.

Balanța, mare atenție, balanța zâmbește și bate din picior. Deci balanța inocentă, ea este frumoasă, îi plac lucrurile rafinate, dar dacă ai călcat-o un pic pe coadă sau i-ai destabilizat o balanță, imediat pune piciorul în prag. Nu este chiar atât de inocentă, simulează inocența. Aici trebuie avut mare grijă. cel mai bine acționează atunci când este nehotărâtă.

Scorpionul este manipulatorul numărul 1 și pe lângă faptul că știe să manipuleze pe toată lumea mai are un păcat, șantajează. Deci să te ferească Dumnezeu de șantajul emoțional al scorpionilor. Se joacă cu tine, e ca și șoarece și pisica, până obține ce vrea. După ce a obținut ce vrea își întoarce spatele și pleacă. Știe să se bage pe sub pielea ta. Săgetătorul Te face să-l ajuți.

Capricornul te face să te simți prost, în sensul că el este foarte atent, știe foarte multe, știe pe ce picior joacă și dacă simte că ești nesigur pe o anumită informație, ți-a tras-o cum spunem noi la români, adică te face să te simți prost chiar dacă să zicem că tu ai făcut o chestie cu bună intenție, el nu o percepe cu bună intenție, o percepe ca pe un atac la propria persoană, ia totul foarte personal.

Vărsătorul te face să te simți ca și cum ar fi fantome în jurul tău. El zâmbește, te lasă să crezi că ai câștigat teren, face un pas înapoi și apoi te ignoră și atunci când a început să te ignore întrebi să te întrebi cu ce ai greșit. E cea mai mare răzbunare. De ce? Pentru că vărsătorul are o mare capacitate de a se detașa. Vărsătorul simte și atunci ți-o întoarce.

Peștii în schimb, aici e o mare contradicție ei fiind un semn generos, care se implică, domnule refuză să își asume responsabilitățile pe care le are. Dă mereu vina pe celălalt și atunci trebuie să fim foarte atenți pentru că atunci când lucrăm cu un Pești, în funcție și de ascendent desigur, întotdeauna trebuie să îl faci să se asume ce are de făcut.", a explicat Minerva la Realitatea Plus.