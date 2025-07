Mihai Leu a fugit din România în anii '80. Dezvăluiri emoționante în ultimul interviu la DC News / video

Mihai Leu ne-a povestit cum a ales să facă box, de ce a fugit din România comunistă, dar și cum a decis să se îndrepte spre automobilism. În plus, ne-a spus și care a fost marele regret al său.

În 1987, Mihai Leu a decis să plece din România comunistă. Drumul până în Germania, însă, unde și-a continuat cariera de pugilist sub numele de Michael Lowe, a fost unul plin de peripeții.

"A fost chiar foarte grea plecarea. Am plecat la Balcaniadă, în Grecia. Nouă, după ce treceam de graniță, ne luau pașapoartele, tocmai ca să nu putem pleca. Eu am rămas în Grecia, am ajuns în Franța până la urmă, dar ascuns într-o ladă, într-un TIR. Apoi, din Franța în Germania am ajuns ascuns în portbagajul unei mașini, sub haine. Nu a fost o perioadă prea ușoară. Dar m-a călit foarte tare acea experiență.

Sunam destul de des acasă. Pot să zic că primii bani câștigați îi dădeam pe telefoane. Îmi era foarte dor de casă, de România, dar nu îmi era dor de regimul care era în România. Nu am vorbit niciodată urât despre România. Nici de regimul comunist nu am vorbit, pentru că nu mă interesa politica și nu era domeniul meu", a declarat Mihai Leu într-un interviu pentru DC News realizat de Florin Răvdan.

Ce scriau ziarele din Germania despre Michael Lowe

"Nu știam germană deloc, am învățat destul de repede, pot să zic. Dar țin minte că la primul campionat al Germaniei, totul a mers foarte bine până am pierdut prin KO în finală. A fost singurul KO din cariera mea. Acolo mi-au schimbat numele în Michael Lowe și țin minte că un ziar din Germania a scris atunci despre mine că eram cetățean german, luptam cu culorile Germaniei pe mine, aveam nume nemțesc, dar că nu știu deloc germană.

Am început după aceea să învăț, am fost și la cursuri. Prima dată, normal că îți dorești să înveți limba, și nu te poți descurca fără, dar lucrurile mergeau destul de bine după ce am început să boxez, și nu eram neapărat interesat să știu să vorbesc germană foarte bine. Pe parcurs mi-am dat seama că e un mare dezavantaj să nu știu să vorbesc", a mai spus Mihai Leu.

Primul antrenor din Germania a fost... român

Florin Răvdan l-a întrebat pe Mihai Leu cum se înțelegea cu antrenorul, dacă nu știa germană, iar răspunsul a fost simplu. Primul antrenor din Germania a fost... Valentin Silaghi, un român.

"Primul antrenor pe care l-am avut în Germania era român, Valentin Silaghi. A auzit că sunt în Germania, m-a căutat, m-a adus la Bayer Leverkusen, deci problema comunicării nu exista. Aveam 19-20 de ani, eram copil, nu gândeam multe lucruri așa cum o fac după o anumită vârstă", a completat fostul pugilist.

În 1997, Mihai Leu cucerea titlul mondial la categoria semimijlocie la box, titlu pe care l-a și apărat apoi, înainte de a-și încheia cariera pugilistică. Ulterior, Mihai Leu a trecut la automobilism sportiv, însă spune că i-ar fi plăcut să mai boxeze câțiva ani.

"Eu, în timpul meciului în care am devenit campion mondial, am avut o problemă. Mi s-a rupt tendonul care ține bicepsul la brațul stâng. După meci am fost operat, dar am reînceput antrenamentele mult mai repede decât mi-a recomandat doctorul, și asta s-a văzut. După ce mi-am apărat titlul mondial, am fost din nou operat, după care am reînceput antrenamentele, dar nu mai aveam forța în brațul stâng absolut deloc.

Stânga era lovitura mea de bază. 70% dintre loviturile dintr-un meci le dădeam cu stânga. Asta a dus la sfârșitul carierei mele de boxer. La 29 de ani ai toată viața înainte. Dar, până la urmă, cursele au ajuns a doua mea profesie", a declarat Mihai Leu în exclusivitate pentru DC News.

Florin Răvdan l-a întrebat, pe finalul interviului, pe Mihai Leu dacă are regrete din timpul carierei sau dacă i-ar fi plăcut să facă vreun lucru diferit. Deși ne-a spus că nu e un om care să se gândească prea mult la "ce ar fi fost dacă", a recunoscut că ar fi vrut să mai boxeze câțiva ani.

"Nu sunt un om care să aibă regrete, pentru că sunt degeaba. Dar singurul lucru din cariera mea sportivă pe care îl regret este faptul că am acceptat să boxez mult mai repede decât mi-a zis doctorul. Asta a însemnat sfârșitul carierei mele de boxer. Și sincer aș mai fi boxat măcar vreo 2-3 ani", a declarat Mihai Leu la DC News.

Când a pus mănușile în cui și s-a retras din box, Mihai Leu era încă neînvins. Din acest punct de vedere, Mihai Leu se poate lăuda că este egalul legendarului Terry Marsh. Mihai Leu a avut 28 de meciuri disputate la profesioniști. Cinci dintre acestea au fost câștigate prin KO, alte cinci prin KO Tehnic și restul au fost câștigate la puncte.

Mihai Leu, marele campion român de box, a murit marți seară, la vârsta de 56 de ani.

