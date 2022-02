Mesajele dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, SCURSE în presă. Anamaria Prodan, reacție: Îmi e MILĂ

Anamaria Prodan a reacționat după ce în presă ar fi apărut mai multe mailuri dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. În acele mesaje amanta soțului său i-ar fi cerut acestuia să divorțeze și să fie doar cu ea, fiind geloasă că Reghecampf a plecat în mai multe vacanțe cu Anamaria Prodan și cerându-i dovezi care să demonstreze că s-a despărțit de impresară.

„Ferească Dumnezeu de așa ceva! Zic sa-l ignoram pe Reghecampf complet și pe amanta sa și să ne vedem de viața noastră frumoasă. Fiecare pasăre pe limba ei piere, cum piere și Reghecampf încet, dar sigur. Îmi e milă, silă și jenă de jena lui. La amantă mă așteptăm și ne așteptam toți să stea în genunchi, dar la el să ajungă în asemenea hal e jenant pentru noțiunea de bărbat.

Este un bărbat prea mic ca noi să-i dăm atenție iar în lumea lui nu are nevoie de performante foarte mari sau articole în presa… are nevoie doar de femei care în timp ce el cotește actele de divorț… să-l… aranjeze. Ce să zic? Ce reacție să am? Doar una de silă totală și eu și copiii mei! E greu cu cei mici de înălțime… tragi de ei ca de elastic să-i înalți, să-i duci în vârful piramidei și ei revin tot ca elasticul la micimea care i-a consacra.

Lăsați-l pe Reghecampf să-și învețe fotbaliștii cum stau femeile în genunchi în timp ce ei citesc acte de divorț. La asta se pricepe senzațional. Să-i fie rușine că încă trăiește și respiră! Să vedem după filmulețe cu bărbați, poze din cluburi de streaptease sau unde sunt făcute mesaje de supt, porecle fabuloase, cum se uită în ochii oamenilor, în ochii jucătorilor de fotbal, în ochii celor ce conduc fotbalul, dar mai ales în ochii copiilor lui!”, a spus Anamaria Prodan pentru Realitatea Sportivă.

Anamaria Prodan vrea să-și lanseze carte despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan își dorește să mai lanseze o carte. De această dată vedeta vrea să vorbească despre divorțul de Laurențiu Reghecampf.

Vedeta spune că povestea ei trebuie împărtășită cu toată lumea, iar ea își dorește să scrie în carte toate dovezile pe care le-a adunat în ultima perioadă despre încă soțul ei, după ce acesta a hotărât să plece de acasă în brațele Corinei Caciuc. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News