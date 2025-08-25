Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea

După ce a scris că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat, medicul antivaccinist Flavia Groșan o dă la întors.

Ne roagă să ne calmăm și spune că nu are bază științifică privind postarea prin care spunea că dacă ai relații sexuale cu o persoană vaccinată îți pui în pericol sănătatea.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis Flavia Groșan, primar pneumolog.

Colegiul Medicilor din Bihor va avea în cursul zilei de astăzi o ședință extraordinară, pentru a analiza cazul dr. Flavia Groșan, care a postat scenarii „conspiraționiste” pe pagina sa de Facebook. Medicul a susținut că vaccinul COVID s-ar transmite prin fluidele corporale, dând ca exemplu cazul unui tânăr nevaccinat care a fost contaminat prin relații sexuale de către iubita vaccinată. Detalii aici - Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”

Amintim că doctorița spusese că un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost diagnosticat cu dureri puternice în piept, oboseală extremă, senzație de ceață mentală și dureri în gât, după ce a avut relații intime cu partenera sa vaccinată anti-COVID-19.

Potrivit specialistei, simptomele au apărut imediat după expunerea la fluidele corporale ale partenerei și ar putea fi explicate prin fenomenul cunoscut sub denumirea de „shedding” - eliberarea de proteine spike în mediul înconjurător de către organismul unei persoane vaccinate.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice - la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a explicat Flavia Groșan.

„Acesta este un caz în care bărbatul nu a fost vaccinat și a fost clar sensibil la proteinele spike pe care le-a primit de la partenera sa. Unele persoane pot fi foarte rezistente, dar altele pot prezenta reacții severe”, a mai explicat medicul.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a avertizat medicul Flavia Groșan pe pagina sa de Facebook.

