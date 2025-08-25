Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”

Colegiul Medicilor din Bihor va avea în cursul zilei de astăzi o ședință extraordinară, pentru a analiza cazul dr. Flavia Groșan, care a postat scenarii ”conspiraționiste” pe pagina sa de Facebook. Medicul a susținut că vaccinul COVID s-ar transmite prin fluidele corporale, dând ca exemplu ”cazul unui tânăr nevaccinat care a fost contaminat prin relații sexuale de către iubita vaccinată.

Societatea Română de Pneumologie a reacționat imediat, respingând ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizând asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de „fake news” medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală. Dr. Flavia Groșan este medic pneumolog.

Președinta Colegiului Medicilor din România a anunțat că în cursul zilei de luni, conducerea Colegiului Medicilor Bihor se va reuni pentru a analiza cazul.

”În mandatul meu de președinte al CMR, a scris prof.dr. Cătălina Poiană pe pagina sa de Facebook,- Colegiul Medicilor din România nu a tăcut după cum cred că s-a văzut, nu s-a ascuns, nu a ,,dormit’’, a fost în sprijinul sistemului de sănătate, în sprijinul medicilor corecți și a susținut o comunicare corectă pe toate aspectele: de la susținerea informațiilor validate științific, la condamnarea ideii de șpagă în sănătate, dar și de a spune ca avem nevoie de infrastructură sau ca lipsa de medici din gărzi are ca și cauză plata necorespunzătoare a gărzilor.

Fie că a fost vorba în spațiul public - de cazuri mai ample sau cu impact public mai mic am răspuns onest de fiecare dată și am explicat inclusiv procedura legală stabilită prin lege pe subiectul respectiv. Sunt o persoană asumată, un medic care se bazează și susține medicina bazata pe știință. Un medic în desfășurarea activității medicale, inclusiv în spațiul public NU trebuie să dezinformeze.

Din punctul meu de vedere, trebuie să se pronunțe având la bază medicina bazata pe dovezi sau în caz contrar să susțină cu dovezi clare demonstrabile în fața comunității medicale afirmațiile făcute. Aseară am aflat de o postare a unei doamne dr din Bihor. Punctual pe acest subiect - indiferent de presiunea publică sau mediatică - aceeași atitudine o aveam oricum. În această dimineață am luat legătura cu dna conf. dr. Carmen Pantis, președintele Colegiului Medicilor Bihor, și vicepreședinte al CMR și am discutat despre acest subiect.

Dna dr. Pantiș a convocat deja conducerea Colegiului Medicilor Bihor, iar la prânz vor avea o ședință extraordinară și se va comunica imediat după pe acest subiect. Pe de altă parte consider că la fel cum - din perspectiva mea - afirmațiile din respectiva postare nu sunt susținute științific - NU este normal ca: dacă după o anumită postare nu există - în spațiul public - un punct de vedere instituțional transmis imediat, să punem în discuție rolul Colegiului Medicilor din România???Vrem o ,,țară ca afară’’? Da și eu vreau, dar acolo unde ne gândim fiecare există și ,,domnia legii’’, respectarea regulamentelor, și că omul nu este instituția.

Da, corect omul poate schimba instituția. Dar poate să îmbunătățească și să schimbe atât cât este lăsat de constrângerile legislative sau de reglementări. De când am fost aleasă ca președinte al CMR am solicitat pentru medici dar și pentru întreg sistemul de sănătate o lege a sănătății. Încă nu avem un orizont de timp…deoarece medicii…(a se înțelege CMR) nu fac legi.

Și în cazul amintit mai sus, trebuie să respectăm pașii conform reglementărilor, dar SPUN și SUSȚIN un DA hotărât că trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică! Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, medic endocrinolog și DA, profesor universitar pe munca și meritul meu, titlu de care sunt mândră, deoarece este obținut prin muncă!”, încheie prof. Poiană mesajul postat pe Facebook.

