Mecanismul de protecţie civilă al UE a fost activat. Libia primește ajutor din România

Comisia Europeană a anunţat miercuri trimiterea de ajutoare din România, Germania şi Finlanda spre oraşul libian Derna, afectat de inundaţii devastatoare.



'Mecanismul de protecţie civilă al UE a fost activat. Ajutorul oferit de Germania, România şi Finlanda este pe drum', a anunţat pe reţeaua X (fostă Twitter) un purtător de cuvânt al Comisiei, Balazs Ujvari.

