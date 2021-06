Demersul constituie o dezvoltare firească a preocupărilor de antropologie mass-media concretizate de Mihai Coman în diverse volume și studii, ce au condus într-un punct în care interesul pentru mitologiile mediatice și pentru relația dintre ritual și mass-media a generat necesitatea integrării respectivelor fenomene într-un sistem mai larg, care nu putea fi altul decât al religiilor. Mihai Coman abordează o gamă largă de subiecte, cazuri, teorii, concepte și axe de cercetare, volumul reprezentând un reper important pentru toți cei care vor să-și îndrepte atenția spre aceste orizonturi.

„Am construit Facultatea de Jurnalism și sistemul de învățământ în domeniului jurnalismului, relațiilor publice și publicității, care în România s-a implementat după modelul pe care l-am propus, însă se uită cealaltă fațetă a vieții mele academice, științifice, aceea de antropologie culturală, domeniu în care am scris marea majoritate a cărților. Lumea este cam blocată în Manualul de Jurnalism. La mijlocul anilor 90, am început să mă gândesc cum am putea interpreta, din perspectiva antropologiei, fenomenele noi ale jurnalismului”, a spus Mihai Coman în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

Centre de cercetare ale relației dintre mass-media și religie

„Toate marile asociații din domeniul nostru, de exemplu International Communication Association, au o devizie despre media și religie. Există numeroase centre de cercetare. Acum, în Australia, în lumea asiatică, înfloresc centrele de cercetare ale relației dintre mass-media și religie. Există o multitudine de cursuri și cărți în acest domeniu. Ambiția mea era ca, prin această introducere în domeniu, să racordez din nou ce se întâmplă în România la tendințele, mișcările din lumea occidentală, lumea modernă, lumea științifică adevărată”, a explicat Mihai Coman.

De precizat că „Mass-media, religie, spațiu public” prezintă harta unui domeniu, fiind o sinteză savantă, dar accesibilă a dialogului contemporan dintre religie și instituțiile postmodernității (mass-media, industriile culturale, Internet, spațiu public, marketing și branding etc.). Este o lucrare științifică, deoarece corespunde standardelor de exigență ale specialiștilor, dar și abordabilă, întrucât prezintă clar și concis temele analizate. Volumul oferă cititorului o imagine de ansamblu, panoramică, asupra formelor mereu în mișcare prin care religia modelează instituții, produse și valori socioculturale moderne și este, la rândul său, influențată de schimbările generate de acestea.