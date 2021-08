Marius Șumudică, demis de la conducerea CFR Cluj

Nemulțumit de rezultatele echipei, dar și de o serie de prime din contractele fotbaliștilor despre care nu ar fi știut, Neluțu Varga, patronul CFR Cluj a decis să demită mai mulți oameni importanți din club!

Decizia patronului de la CFR Cluj a fost transmisă în direct la TV de Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club”, de pe DigiSport.

„Se confirmă, antrenorul principal Marius Șumudică și întregul lui staff au fost demiși. Se întoarce Dan Petrescu, Varga a transmis că toate contractele urmează a fi reziliate. Marian Copilu ne-a scris că a plecat el, nu a fost demis. Dar Varga a revenit printr-un SMS și l-a contrazis: «Nu a plecat el, l-am demis!». Patronul CFR-ului nu a dorit să intre în direct prin telefon. Se aude de Dani Coman președinte”, a anunțat Naum pe post.

|n acest moment se vehiculează venirea lui Dan Petrescu, antrenorul alături de care vișiniii au câștigat titlul în 2018, 2019 și 2020, potrivit gsp.ro.

Dan Petrescu este liber de contract din februarie, atunci când s-a despărțit de Kayserispor, echipa turcă fiind singura pe care Petrescu a antrenat-o după ultima despărțire de CFR, din noiembrie 2020, potrivit sursei citate.

Marius Șumudică părăsește CFR Cluj, după mai puțin de 3 luni de când a preluat echipa. Șumudică i-a condus pe vișinii în 15 meciuri, reușind să câștige 9 dintre acestea. Șumudică o lasă pe CFR Cluj pe primul loc în campionat, cu 6 victorii în tot atâtea etape, și calificată în grupele Conference League.

Şumudică: Nu ştiu dacă pot să remontez echipa, nu mai depinde doar de mine

Marius Şumudică, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu Steaua Roşie Belgrad, scor 2-1, în manşa secundă a play-off-ului Europa League, că nu ştie dacă poate remonta echipa după acest eşec deoarece nu mai depinde doar de el.

'Este o atmosferă foarte apăsătoare în vestiar, nu ştiu dacă pot să remontez echipa, nu mai depinde doar de mine. Încerc pe cât posibil, dar nu ştiu dacă depinde doar de mine. Sunt momente în care nu depinde doar de mine, nu vreau să-mi critic jucătorii. Asta este, se întâmplă. Ce pot să fac decât să îmi îmbărbătez jucătorii, să ridice capul. Nu am auzit când fanii mi-au cerut demisia', a spus tehnicianul la postul Pro X.

'Mă aştept la orice, nici nu ştiu ce să mai cred... un joc în care chiar am jucat bine, am avut situaţii de a marca, am avut penalty, am ratat, asta este, se întâmplă, după care facem acea gafă, ni se dă un penalty... E greu să joci de la 0-1, eu vreau să-mi felicit jucătorii, am făcut un joc bun, au fost momente în care am dominat o echipă mult mai puternică decât noi. Ce să le spun în vestiar? Le-am spus să ridice capul, să îi îmbărbătez pentru că am jucat de la egal la egal. Am luat gol din penalty, un penalty care s-a acordat foarte uşor. Noi am ratat penalty, am avut o sumedenie de alte ocazii, ei aproape în prima repriză nu au avut nicio ocazie, cred că jucătorul meciului este portarul advers', a adăugat Şumudică.