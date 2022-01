Marian Godină, război cu medicul Vasi Rădulescu / UPDATE

"Doftorașul Vasi tocmai ce a fost depistat că nu făcea altceva decât să fure cu copy paste articole medicale de pe site uri din străinătate și să le pună la domnia sa pe site pentru a face un ban. Acum, dragul de el, s-a apucat de șters la ele, dacă veți încerca să le accesați vor apărea ca fiind șterse. Deci la asta i-au folosit cei 11 ani de școală pe care mi se lăuda că-i are?", a scris Marian Godină pe pagina personală de Facebook.

"Până acum a șters 1700 de articole de pe site"

"Și mai penibil e că într-un articol despre creierul uman, scria în descriere că este organul pe care l-a folosit pentru a scrie acel articol. Pentru a-l fura de fapt. Articolul respectiv, la fel ca multe altele, este copiat cuvânt cu cuvânt. Ce-i drept, tot creierul l-a folosit. Bagă mare, doftore, șterge tot că "te prinde ăștia" că ești doar un plagiator. Până acum a șters 1700 de articole de pe site. Pentru cei care nu mă cred pe cuvânt, și bine fac, las un link în primul comentariu. Aștept reacția lui Vasi, cum că mă va da în judecată, bla, bla, bla, lucru pe care nu-l va face vreodată pentru că el știe că a șterpelit toate textele alea", a mai adăugat polițistul Godină.

Răspunsul medicului Vasi Rădulescu:

”Salut, cu plăcere, din nou, Marian! Pe site au scris două colege, una studentă la medicină, alta rezidentă. Am mers pe încredere, din dorința de a avea mai multe articole utile pentru oameni. Am descoperit însă că acele articole erau fie traduse, fie inspirate (cu sursă, dar e irelevant) din alte platforme. E aiurea rău, știu.



Am discutam cu fetele, am priceput eroarea impardonabilă, pe care eu nu o pot ierta. Am șters toate articolele. Da, e vina mea că am mers pe încredere. E vorba de medici aici. Nu mă așteptam la așa ceva niciodată! Toate articolele de pe site acum sunt frumoase, scrise de mine, originale. Uite unul despre creier: https://drvasiradulescu.ro/22-de-lucruri-fascinante.../ Asta e, se întâmplă. E o lecție dură pentru mine. Merg înainte și am învățat de aici.”

„Bun. N-aș fi vrut niciodată să trec prin ce trec și nici naivitatea sau încrederea în oameni nu-mi vin bine drept scuze acum. Pentru că vina principală e a mea. Trebuia să fiu vigilent, să dau dovadă de atenție, să depistez din timp niște greșeli și să le repar tot din timp. Nu am făcut-o. Pentru asta merit unfollow, unfriend, orice.În urmă cu ceva timp am avut ideea să scriem mai mulți prieteni pe site-ul drvasiradulescu punct ro - Amalia Arhire, medic endocrinolog și diabetolog, colegă de grupă; Roxana Lixandru, studentă la medicină; Alexandra Osman, rezidentă pe ginecologie. Mi s-a părut frumos să avem articole multe, știri, noutăți. Am trimis pe email și pe whatsapp cum să scriem, despre ce să scriem, cum să menționăm surse, cum NU avem voie niciodată să copiem ceva. Toată lumea poate confirma oricând principiile mele. Cineva a descoperit că foarte multe dintre articolele scrise de Roxana și Alexandra erau practic traduse din alte platforme sau aveau bucăți similare.

Majoritatea aveau sursa cu link, dar sursa nu justifică nimic atunci când materialul este tradus.Fiind oameni cu pregătire în domeniu, am crezut că vor scrie știind exact ce și cum, având un domeniu atât de vast la dispoziție, știind termeni, știind cum să conceapă un material din cunoștințele proprii, cum să citeze corect.Am avut un șoc când am verificat și eu articolele. Am discutat cu fetele. Nu știu ce soluție pot găsi - eventual să le rog să refacă toate materialele. Pe site sunt 370 de articole care îmi aparțin și care pot fi verificate oricând pentru plagiat - știu, e penibil să mai spun asta.În calitate de coordonator am crezut că am făcut totul ca platforma să aducă valoare, informație corectă. NU a fost așa. Nu am verificat la timp articolele, nici nu mi-a trecut prin cap vreodată că ele ar putea fi copiate. Iar asta e impardonabil.Am parte de un val uriaș de atacuri acum. Insulte, etichete, amenințări. Le iau pe toate în plex. Pentru că le merit.E o lecție dură. A naibii de dură”, a mai zis medicul.

VEZI ȘI: Medicul Vasi Rădulescu: Vom da cu toții piept cu virusul în următoarele luni. Știința nu ne iartă

Medicul Vasi Rădulescu a transmis un avertisment în ziua în care România a înregistrat un record absolut de la începerea pandemiei în ceea ce pivește cazurile SARS-CoV-2.

„Vom da cu toții piept cu virusul în următoarele luni. Cei nevaccinați și cu factori de risc pot umple statistica la decese, din păcate. Cei tineri, verzi, nevaccinați - loterie. Cei bine informați, responsabili, cu booster făcut -> trecere relativ ușoară prin boală”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul său de Facebook.

„Unii cred că au răceli, nu se testează, nu anunță nimic, ba mai și ies din case. Vom trece urât și prin valul 5. Cum ziceam cândva, știința nu ne iartă și ne așază la locul nostru”, a conchis Vasi Rădulescu.

„După acest val poate avem și-un pic de noroc și nu apare vreun monstru de tulpină. Dacă nu apare, imunitatea acumulată acum poate duce la topirea pandemiei. Adică fix ce ne dorim cu toții după doi ani pe care nici măcar nu-i putem încă cuprinde la adevărata lor nenorocire. Faceți booster, aveți grijă cu măsurile ca până acum”, scria medicul Vasi Rădulescu într-un alt mesaj publicat pe contul de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.