Marele mister după summit-ul Trump-Putin. Ce a blocat încheierea unui acord

Ce a blocat încheierea unui acord? „Un lucru mare”.

Întrr-un interviu pentru Fox News, Donald Trump a refuzat să detalieze punctele de blocaj care au împiedicat ajungerea la un acord.



„Cred că vrea să vadă un acord încheiat”, a spus Trump despre Putin. El a refuzat însă să explice „unicul lucru mare” asupra căruia nu s-au putut pune de acord.

Trump l-a lăudat pe Putin pentru faptul că a acceptat ideea că, dacă el ar fi fost președinte la momentul invaziei ruse în Ucraina, „războiul nu ar fi avut loc niciodată”.

„Acest război nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc. Știți, multe războaie nu ar fi trebuit să aibă loc. Se întâmplă lucruri stupide și oamenii nepotriviți ajung să vorbească”, a declarat Trump.

El a dat vina pe fostul președinte Joe Biden pentru faptul că nu a prevenit invazia Rusiei.

Întrebat cum ar nota întâlnirea cu președintele Putin, Donald Trump a spus că a fost „10 din 10”: „Ne-am înțeles foarte bine”.

El a zis că acum depinde de Zelenski să finalizeze un acord, alături de implicarea europenilor.

Trump a adăugat că următorul pas va fi organizarea unor discuții directe între Rusia și Ucraina, la care vor participa atât Putin, cât și Zelenski.

Întrebat cum crede că s-ar putea încheia războiul din Ucraina, poate prin schimburi de teritorii, Trump a spus că aceste puncte au fost negociate în timpul întâlnirii cu Putin și că s-a ajuns „în mare parte” la un acord.

A fost „o întâlnire foarte călduroasă”, a adăugat el, „suntem destul de aproape de un acord”.

Totuși, Trump a subliniat că Ucraina trebuie să fie de acord cu orice înțelegere: „Poate că vor spune nu”.

„Fă o înțelegere”, i-a transmis Trump lui Zelenski.

În interviul pentru Fox News, Trump a declarat că un acord este „la orizont” și că acesta ar putea implica schimburi de prizonieri.

„Aș zice 50/50, pentru că se pot întâmpla atât de multe lucruri”, a spus Trump. „Dar cred că președintele Putin vrea să rezolve problema”.

El a sugerat că există progrese către un posibil transfer de prizonieri de război: „Am o carte cu mii de oameni pe care mi-au prezentat-o astăzi, mii de prizonieri care vor fi eliberați”.

Gazda Sean Hannity l-a întrebat dacă acesta este un acord convenit astăzi, iar Trump a răspuns că este încă în așteptare: „Ei bine, trebuie să-i accepte”.

Trump nu a precizat cine i-a „prezentat” lista și nici dacă prizonierii erau ruși sau ucraineni.

