Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video

Vladimir Putin a adus un omagiu soldaților sovietici înainte de a se întoarce la Moscova.

Înainte de a urca în avion, președintele rus Vladimir Putin a depus flori pe mormintele soldaților sovietici din cimitirul Fort Richardson, după întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump la Anchorage, în Alaska.

O înregistrare difuzată de Kremlin îl arată pe Putin îngenuncheat, așezând un buchet pe o piatră funerară, după care își face semnul crucii.

Aceste morminte aduc un omagiu piloților și marinarilor sovietici care au murit transportând echipamente din Statele Unite către URSS în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a precizat Kremlinul.

Înaintea summitului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunțase că Vladimir Putin intenționa să viziteze acest sit comemorativ.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au părăsit vineri baza militară americană din Alaska, unde au avut o întrevedere de peste trei ore axată pe războiul din Ucraina, fără a dezvălui detalii despre discuții, informează AFP.

„Data viitoare, la Moscova”, i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump la finalul conferinței lor de presă din Alaska.

Donald Trump a calificat propunerea drept „interesantă”, explicând că „va fi criticat pentru asta”, dar nu a respins invitația.

„Nu ar fi existat război în Ucraina dacă Trump ar fi fost președinte în 2022”, a declarat Vladimir Putin.

„Cred că acordurile de astăzi reprezintă un început pentru a regăsi o relație comercială și pragmatică cu Statele Unite. Am încercat să-mi conving, în 2022, fostul omolog american (Joe Biden) că situația nu trebuia să ajungă la un punct fără întoarcere. Astăzi, când președintele Trump spune că, dacă ar fi fost el președinte la acea vreme, nu ar fi existat război, pot (de asemenea) să confirm acest lucru”, a adăugat Vladimir Putin.

???? Russia's President Vladimir #Putin laid flowers at the graves of Soviet soldiers at the Fort Richardson Memorial Cemetery in #Alaska.



The cemetery is the resting place of Soviet pilots and sailors who delivered equipment under the Lend-Lease programme during #WWII. pic.twitter.com/DunoZklvOr — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) August 16, 2025

