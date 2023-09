Mai multe atacuri armate în Rotterdam, înfăptuite de același agresor. Făptașul purta haine de camuflaj /video

Numărul deceselor, în urma celor două atacuri, este momentan necunoscut.

„Cele două incidente din Rotterdam s-au soldat cu decese. Vom informa mai întâi familia și rudele și vă vom explica mai multe în orele următoare”, a declarat poliția orașului într-o postare pe X, fostul Twitter.

BREAKING: Shooting at Holland Erasmus Medical Centre, Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick children. Multiple casualties have been reported. pic.twitter.com/hPuKr7A3dj

Suspectul a fost arestat „sub heliportul” Centrului Medical al Universității Erasmus, au transmis autoritățile. Era înarmat când a fost reținut.

În cursul zilei, poliția a declarat că a primit mai multe sesizări despre două incidente cu împușcături în zona Centrului Medical Universitar Erasmus, în jurul orei locale 14:25, adăugând că incidentele au avut loc într-o casă și într-o sală de clasă.

Spitalul universitar a avertizat oamenii „să nu vină” la centrul medical din cauza „diverselor incidente”, într-o postare pe X, cunoscută anterior ca Twitter.

Conform X-urilor anterioare ale poliției, suspectul purta haine „în stil de luptă”, era înalt, cu părul negru și purta un rucsac. Motivul lui este încă necunoscut.

A fire was also reported at the Erasmus Medical Center in Rotterdam while the shooting was taking place. The suspect may have carried out two shootings, one near his home and one at a Rotterdam hospital. pic.twitter.com/BiL9I8tSrR