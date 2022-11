Lucruri pe care nu le știai despre Cleopatra. Cum a reușit regina egipteană să seducă doi gerali romani

Cleopatra este una dintre figurile cele mai cunoscute ale istoriei universale și a intrat în memoria oamenilor ca fiind femeia seducătoare, de o frumusețe răpitoare, cu un caracter ambițios și, mai ales, renumită pentru povestea de dragoste pe care a trăit-o cu generalii Cezar și Marc Antoniu, scrie Descoperă.ro.

Regină și faraon, devenită Cleopatra a VII-a odată cu moartea tatălui ei Ptolemeu al XII-lea (în anul 51 î.Hr), Cleopatra a fost ultimul conducător al Regatului Ptolemeic din Egipt.

Cleopatra nu a fost egipteancă

Probabil nu știai, dar Cleopatra nu a fost egipteancă. Cleopatra s-a născut în Egipt cu aproximație în anul 70 sau 69 î.Hr, dar originile familiei sale ar proveni din Macedonia, fiind descendentă a lui Ptolemeu I Soter, general macedonean grec și unul dintre companionii lui Alexandru cel Mare.

Ea ar fi rezultatul unui incest. Reprezentanții dinastiei Ptolemeice practicau adesea căsătoriile între membrii familiei în scopul păstrării și perpetuării "sângelui regal pur".

O viață tumultoasă

Primul ei soț a fost Ptolemeu al XIII-lea, fratele său, care a înlăturat-o de la domnie după ce ea încercase să domine și să conducă singură tronul. Asta a dus a izbucnirea unui război civil între cei doi și numai alianța cu generalul Iulius Gaius Cezar, i-au restabilit poziția Cleopatrei. Folosindu-și armele seducției, Cleopatra a reușit astfel să aibă parte de susținerea lui Cezar, câștigând tronul și recăsătorindu-se, de data aceasta cu fratele ei mai mic, Ptolemeu al XIV-lea.

Mai târziu, în anul 41 î.Hr, Cleopatra a recurs la un joc teatral seductiv similar cu cel aplicat în cazul lui Cezar, pentru a-l întâlni în Tarsus pe Marc Antoniu, unul dintre generalii de bază ai lui Cezar. Ea s-a căsătorit cu el și au avut împreună trei copii, pe Ptolemeu Philadelfus și gemenii Alexandru Helios și Cleopatra Selene.

În anul 30 î.Hr, Antoniu și Cleopatra s-au sinucis. Se spune că Antoniu s-a înjunghiat în stomac, iar Cleopatra ar fi provocat o viperă să o muște.

Mormântul pierdut al Cleopatrei. Arheologii sunt la un pas să îl găsească. "Va fi cea mai importantă descoperire a secolului XXI"

Un tunel misterios descoperit sub un templu egiptean ar putea duce la mormântul de mult pierdut al Cleopatrei. Pasajul de 1463 de metri care are aproximativ 2 metri înălțime a fost dezgropat de un grup de arheologi care l-au numit drept un "miracol geometric", scrie The Sun.

Descoperirea a făcut parte din misiunea arheologică a Universității din San Domingo, condusă de dr. Kathleen Martinez. Săptămâna trecută, Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților a anunțat descoperirea, dezvăluind că Martinez și echipa ei au găsit tunelul lung de 1463 de metri.

A fost găsit sub pământ "în timpul săpăturilor arheologice ale misiunii în zona Templului Tapozeries Magna, chiar la vest de Alexandria".

De ani de zile, Martinez a crezut că ultimul faraon a Egiptului, Cleopatra, ar fi putut fi înmormântată în templu, alături de iubitul ei Mark Antony. Vorbind pentru Heritage Key, Martinez a spus: "Acesta este locul perfect pentru mormântul Cleopatrei. Dacă există o șansă de unu la sută ca ultima regină a Egiptului să poată fi înmormântată acolo, este de datoria mea să o caut. Dacă descoperim mormântul... va fi cea mai importantă descoperire a secolului XXI. Dacă nu descoperim mormântul... am făcut descoperiri majore aici, în interiorul templului și în afara templului". Vezi mai mult AICI.

