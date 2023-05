Lucrările la Podul peste brațul Borcea durează de peste doi ani și nu evită sezonul estival. Guvernul ne dă ”compensație” anularea taxei de pod de la Fetești

Între două primăveri, între 103 și 105, Apolodor construia Podul peste Dunăre (Podul lui Traian) de la zero. În România lui 2023, încă așteptăm să fie gata lucrările la podul peste brațul Borcea, la peste doi ani de la începerea lor. Și nu s-a deviat cursul Dunării, nici nu a fost făcut nimic de la zero, doar am refăcut... sau refacem.