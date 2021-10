Lucian Bode, pe lista scurtă a PNL de premieri? Ministrul prezintă ferm ”soluția”, în direct!

Ministrul demis al Internelor, Lucian Bode, a oferit o „soluție” pentru o potențială următoare guvernare în intervenția sa la Digi24. Întrebat dacă un alt prim-ministrul PNL ar putea fi o viitoare soluție, Bode a evitat inițial răspunsul.

„Am văzut în aceste zile atâtea intoxicări (...). O să vă dau câteva detalii în exclusivitate. Acum am încheiat o discuție cu ministrul Sănătății, cu primul-ministru și cu doctorul Raed Arafat. Noi, în acest moment, suntem guvern interimar. Noi putem prelungi starea de alertă și suntem obligați să prelungim starea de alertă ținând cont de numărul de infectați și incidența din România din această perioadă. Putem prelungi starea de alertă din această perioadă, dar, atenție, nu putem introduce măsuri noi. Dacă vom avea nevoie să introducem măsuri noi...”, a afirmat Lucian Bode.

„Niciun fel de măsuri noi? Deci fără restricții?”, a intervenit Cosmin Prelipceanu.

„Nu, pentru că este clar un guvern căzut prin moțiune. Un guvern interimar nu poate introduce politici noi nici măcar prin hotărâre de guvern.” a răspuns Bode.

Riscuri pentru Guvern și politicile actuale

„Riscurile sunt următoarele: avem 15.000 de infectați și ne ducem spre 20.000 de persoane infectate la 24 de ore, avem ATI plin, aproape 1.500 de persoane, aproape 1.600 de persoane sunt în UPU. Dimineață erau 51 de oameni care așteptau un loc la ATI. Acum seara am trimis 6 pacienți din București cu o aeronavă la Târgu Mureș. Căutăm soluții în București, în Iași, în Cluj. Am luat în calcul transferul bolnavilor în străinătate. A venit acel ordin comun cu Ministerul Sănătății pentru reducerea activității la cronici, pentru a elibera în plus resursa umană și pentru a proteja bolnavii care nu necesită spitalizare (...). Acestea sunt problemele cu care România se confruntă în aceste momente, când o coaliție a absurdului, PSD, USR, AUR, a dat jos un Guvern în cea mai grea perioadă prin care a trecut România de la debutul României până în prezent, suprapunând peste criza sanitară, criza energetică și politică”, a mai spus ministrul demis al Internelor.

Soluția ar fi cu PNL, dar cu voia USR

„Logica acestei coaliții a absurdului, că nu a apucat nimeni să le spună că au 281 de voturi să investească un Guvern. Nu au soluții. L-am auzit în această seară pe Dan Barna spunând că nu vrea cu PSD, nu vrea cu AUR, vrea cu PNL, dar să stabilească ei candidatul de prim-ministru. Ar propune ei prim-ministru, dar propunerea lor, Dacian Cioloș, nu e valabil și pentru PNL, AUR nu știe ce vrea, iar PSD vrea o soluție imposibilă. PNL va continua la guvernare. Nu există decât o soluție de guvern minoritar care să treacă România prin această criză fără precedent sau o soluție în care primul ministru, Florin Cîțu, și în varianta guvernului minoritar și în varianta guvernului de coaliție adună o susținere în Parlament, care, încă o dată spun, să conducă România în această perioadă foarte dificilă pentru România și pentru Europa”, a explicat Bode.

„Un guvern condus de Florin Cîțu în jurul căruia să se formeze o majoritate în Parlament, dar nu vedem o soluție cu organizarea de alegeri anticipate peste câteva luni. Până la urmă soluția este una constituțională și este voia președintelui. Indiferent ce propune PSD sau ce votează PNL în forumurile statutare, domnul președinte are această pârghie constituțională să spună dacă este de acord cu propunerile”, a mai adăugat Bode.

Lista scurtă a potențialilor premieri

„E o listă scurtă pe care am văzut-o și în presă. PNL ia decizii în forurile statutare. L-am văzut adineauri și pe domnul Ionel Dancă, pe care îl respect foarte mult, dar cu care nu sunt de acord când îl atacă pe Gheorghe Flutur. Nu poți să vii să impui din exterior o propunere, fie ea Ludovic Orban sau oricum s-ar chema dacă tu nu cunoști nici măcar prevederile statutare ale partidului. Președintele partidului, Florin Cîțu, este propunerea noastră de prim-ministru. Exclus alte nume”, a mai spus ministrul demis Bode.