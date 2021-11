Lista miniștrilor PNL în Guvernul Ciucă

Lista miniștrilor PNL

Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu

Ministerul de Interne - Lucian Bode

Ministerul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu

Ministerul Energiei - Virgil Popescu

Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu

Ministerul Fondurilor Europene - Dan Vîlceanu

Ministerul IMM-urilor, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cadariu

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Florin Roman

Lista miniștrilor PSD

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni seară, lista miniștrilor PSD:

Ministerul Finanțelor - Adrian Câciu

Ministerul Apărării Naționale - Vasile Dîncu

Ministerul Economiei - Marius Humelnicu

Ministerul Tineretului, Familiei - Gabriela Firea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Sorin Grindeanu

Ministerul Agriculturii - Adrian Chesnoiu

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila

Ministerul Muncii - Marius Budăi

Ministerul Culturii - Lucian Romașcanu

Noul guvern va fi format din miniștrii de la PSD, PNL și UDMR. Miercuri ar urma să fie audiaţi miniştrii în Comisiile de specialitate.

Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, 22 noiembrie, că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă. Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

„Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a mai spus că a acceptat propunerea de premier a acestei majorități.

„Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamenului României pentru votul de încredere”, a mai spus președintele Klaus Iohannis în cursul zilei de luni.