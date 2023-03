"Lasă, nu face o scenă, că va fi haos în familie". Oana Matache, șocată de un membru al familiei sale: M-a apucat de fund și mi-a zis "Ce c*r ai!". Nu am putut să am nicio reacție

"Vreau și eu să povestesc o chestie prin care am trecut. Nu mi s-a întâmplat să fiu abuzată, a fost doar o atingere, dar într-un context f…d-up. Eram cu familia, era la o masă cu foarte mulți oameni, într-o casă mare de familie. Eram eu, copiii și multe rude de-ale rudelor si, la finalul petrecerii, am mers la bucătarie să iau niste casolete cu mâncare - credeam că sunt singură - și, cum m-am întins la frigider să iau ceva, a apărut în spatele meu un nene de 60 și ceva de ani, care era unchiul…

Nu vreau să dau foarte multe detalii, dar era cineva din familie. Stătea de vorbă cu copiii mei și mă ia în brațe gen "Pa, ne mai vedem” și, la un moment dat, mă trezesc cu două mâini pe fund. În timp ce m-a luat în brațe, și-a coborât mâinile la mine pe fund. M-a apucat de fund și mi-a zis ceva de genul "Ce c*r ai!”.

M-am dat în spate, am plecat, nu am zis nimic, nu am putut să am nicio reacție și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc să spun unei persoane foarte apropiate mie ce s-a întâmplat. Persoană care era familie directă cu nenea ăla. Și i-am zis: "Băi, uite, mi-a făcut ăsta, m-a luat de c*r!”. Și, după ce am povestit acestei persoane apropiate, mi-a spus: "Da, măi, așa e el mai ciudat, lasă-l. Mai bine că n-ai făcut o scenă ca să nu se supere nevastă-sa”, a mărturisit Oana Matache.

"Mi s-a părut teribil"

"Mi s-a părut teribil. "Lasă, nu face o scenă, că se face haos în familie". Am crezut că e mai bine să tac din gură, iar eu am făcut formare în psihoterapie, dar atunci când ți se întâmplă ție îngheți. Am realizat că a fost extrem de greșit ce s-a întâmplat, pentru că, atunci când i-am povestit direct lui fii-su, i-am spus „Băi, uite ce mi-a făcut taică-tu vitreg”. Când am văzut recția lui, atunci mi-am dat seama cât de grav e ce s-a întâmplat, pentru că mi-a spus: "Doamne, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Îmi pare rău, iartă-mă!”, a mai spus sora Deliei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News