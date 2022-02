La ce ar trebui să fii atent atunci când îți cumperi o mașină. Titi Aur: Aici duce dorinţa de a fi mai fiţos

Titi Aur, pilot de raliu şi expert în conducere defensivă, le-a dat un sfat românilor care vor să-şi cumpere o maşină anul acesta.

"În primul rând eu spun aşa: un om responsabil nu îşi cumpără o maşină cu multe casetofoane şi eleroane, ci îşi cumpără o maşină cu multe airbag-uri. Asta o spun generic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când îmi cumpăr o maşină mă pot uita ca maşina să fie cât mai şmecheră, cât mai deosebită, cât mai cu eleroane, cât mai de fiţe, sau pot să mă uit la o maşină cât mai sigură, care are mai multe stele NCAP atunci când a fost verificată, care are mult airbag-uri, care are multe sisteme de siguranţă şi active şi pasive.

O maşină are cele două feluri de sisteme: sistemele active sunt cele care lucrează împreună cu şoferul ca să rămâi pe drum - ABS, ESP, controlul tracţiunii, suspensii active - care te ajută să rămâi pe drum şi sisteme pasive care intră şi reacţionează atunci când ai un accident: de la cât de bună este caroseria în sensul să absoarbă cât mai multă energie în cazul unui impact, scaune, centuri, airbag-uri, tot felul de sisteme pasive", a explicat pilotul Titi Aur.

Titi Aur, sfat important pentru cei care vor să își ia o mașină

"Aş recomanda, mai ales pentru România, o maşină cât mai sigură în primul rând. A doua recomandare este să-ţi iei maşina pe care poţi să o duci. Pentru că tendinţa este să-ţi iei o maşină mai puternică, mai şmecheră, mai arătoasă, mai fiţoasă, peste condiţia şi puterea ta financiară. Iar asta înseamnă că acea maşină va fi neîngrijită, neîntreţinută, vei gâfâi în permanenţă ca să plăteşte ratele şi pe urmă să o întreţii, iar apoi vei face compromisuri. În sensul că: nu-i mai pui anvelopele recomandate de producători că-s prea scumpe; nu o mai repari la atelierul de specialitate pentru că e prea scump, nu îi mai schimbi anumite piese, nu o mai întreţin pentru că nu pot, maşina este prea scumpă. O maşină cu cât e mai scumpă la cumpărare, cu atât e mai scumpă la întreţinere. Şi atunci, pentru a fi ma fiţos la mine în cartier, pentru a mă vedea lumea mai sus, pe o poziţie socială mai sus decât sunt de fapt, prin maşina pe care o conduc, nu fac altceva decât să fiu în permanenţă într-o tensiune, pentru că nu pot să duc financiar maşina.", a explicat pilotul Titi Aur.

