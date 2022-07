Kia testează noi sisteme de siguranţă pe maşini. Şoferii, avertizaţi cu privire la tipul maşinii care vine din sens opus

Producătorul auto KIA anunţă că are în teste mai multe sisteme de siguranţă pentru maşini.

Astfel, şoferii vor fi avertizaţi cu privire la apropierea maşinilor care aparţin serviciilor de urgenţă, dar nu numai.

În primă fază, sistemul va funcţiona doar cu ambulanţele, dar pe măsură ce tehnologia avansează, vor fi adăugate şi alte tipuri de automobile.

În plus, KIA vrea să introducă sisteme care să îi alerteze pe şoferi cu privire la situaţii potenţial periculoase, dar şi neaşteptate, cum ar fi apropierea automobilelor care circulă pe contrasens, benzi de circulaţie închise, blocaje rutiere. În prezent, KIA are sisteme care anunţă obstacolele din drum, lucrări rutiere, accidente, şi care anticipează fenomenele meteo extreme.

Totul se face în colaborare cu guvernul olandez, iar sistemele ar urma să funcţioneze cu avertismente audo, dar şi vizuale. În plus, şoferii nu vor trebui să intervină în vreun fel, deci vor putea păstra mâinile pe volan.

„98% dintre șoferi folosesc acum informații digitale în timp ce conduc. În plus, piloții și proiectele arată că furnizarea de avertismente în timpul condusului are un efect pozitiv asupra siguranței rutiere. Aș dori să acceptăm aceste dezvoltări, în parte pentru că șoferii de mașini și camioane, de exemplu, indică faptul că apreciază astfel de avertismente și se bazează din ce în ce mai mult pe ele. De aceea acum vom începe colaborarea cu șase organizații: ne vom asigura că acestea oferă în siguranță informațiile corecte către șoferi”, a declarat Mark Harbers, Ministrul olandez al infrastructurii și gospodăririi apei.

Proiectul „Safety Priority Services” se va desfășura timp de trei ani. Inițiativa este menită să faciliteze pregătirea obligativității anticipate de a partaja date legate de avertismente. Se așteaptă ca aceasta să fie inclusă în reglementările europene în 2025, scrie promotor.ro.

După ani buni în care am avut doar maşini second-hand, am decis să risc şi să investesc într-o maşină nouă. Preţul combustibului, dar şi întreţinerea din ce în ce mai scumpă a maşinii actuale, vechi de 17 ani, m-a făcut să concluzionez că un vehicul nou va costa, de fapt, mai puţin decât unul vechi.

Nu vă voi spune marca maşinii pe care am ales-o, pentru că fiecare e liber să aleagă ce vrea, în funcţie de nevoi şi dorinţe. Dar voi menţiona, în rândurile de mai jos, sistemele de siguranţă pe care le are această maşină, combustibilul, dar şi cum am decis că aceea e maşina pe care o doresc.

1. Fă un test drive

Înainte de a te uita la orice altceva, fie că vorbim de preţ sau dotări, fă un test cu maşina. Programează-te la orice dealer autorizat, urcă-te în maşină, mergi cu ea câţiva kilometri, vezi cum o simţi, cum se aşează pe şosea, cum ia virajele, cum schimbă vitezele. Aşa vei afla cel mai rapid dacă e o maşină în care te simţi comod, dacă îţi place să o conduci şi, mai ales, dacă te vezi la volanul ei pe termen lung. O investiţie în maşină e clar una pe termen lung. Dacă e nouă, o vei ţine, probabil, cel puţin cinci ani.

2. Studiază bine sistemele de siguranţă

În timp ce citeam lista de dotări, în cap îmi răsuna o declaraţie a lui Titi Aur. "Românii cumpără maşini cu multe casetofoane, nu cu multe airbag-uri. Stelele EuroNCap nu se văd în parcare", îmi spunea fostul pilot de raliuri într-o discuţie (VEZI AICI MAI MULTE). Aşa că am ales o maşină cu... multe airbag-uri. Dar nu numai.

Maşina aleasă de mine are 3 stele obţinute la testele EuroNCap, în varianta standard. Versiunea de top are 4 stele, însă chiar şi aşa, e o notă bună. Prin comparaţie, unele modele Dacia şi Renault disponibile la vânzare în România au luat între o jumătate de stea şi o stea şi jumătate la aceleaşi teste.

Dar, pentru că stelele nu exprimă totul, am vrut să văd şi ce dotări de siguranţă are maşina. O să enumăr câteva: airbag-uri frontale (şofer şi pasager), airbag-uri laterale, airbag-uri cortină, avertizare depăşire bandă, avertizare rulare oscilantă stânga-dreapta, avertizare unghi mort, sistem de blocare a uşilor din spate pentru siguranţă copil, sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie, sistem de asistenţă la pornirea din rampă şi multe altele.

