"Jamila a pierdut procesul pe copyright-ul eclerului, transmis online. Putem spune că justiţia nu cunoaşte mila, iată, a sancţionat-o pe Jamila. Pot să zic că am ţinut cu Jamila. În afară de reţetele medicale, nu am citit alte reţete. Am înţeles că francezii au 200 de grame de hârtie completată pe reţetă, iar mâncarea are 20 de grame. Altceva despre lumea reţetelor nu pot să spun", a spus Val Vâlcu în deschiderea emisiunii.

"Există câteva bucătării mari, care sunt în ordine aşa: chineză, otomană, franceză. Restul sunt de nivelul 2. E o ordine aleatorie. Problema este că o bucătărie este legată de un imperiu, de regulă. Imperiile au avut bucătării pentru că au alocat o grijă deosebită pentru orice, inclusiv pentru arta culinară. Nu e vorba să aibă gust mâncarea, trebuie să arate bine, să fie armonizată cu corpul tău. Noi bem vin la masă, dar în bucătăriile astea se bea un anumit vin la o anumită mâncare. Spre exemplu, mie îmi plac multe mâncăruri franţuzeşti, dar nu ştiu să le mănânc. Repet, imperiile au creat bucătării. Dar nu toate, pentru că imperiul britanic nu a creat nimic, spre exemplu.

Deci este vorba despre armonie, elemente care ţin de sănătate, adică ordinea consumului de mâncare. La noi, condimentele sunt simple, punem multă boia, mult piper, iar la prăjituri zahăr", a replicat sociologul Alfred Bulai.

O prăjitură franţuzească a fost inventată de... un român

"Noi am furat şi de pe la alţii, în primul rând de la otomani. Am furat de la o cultură mare. E drept că am făcut-o prin adaptare. (...) Amuzant este că o prăjitură, Joffre, care sună franţuzit, este una dintre puţinele autentic româneşti. A inventat-o un bucătar la Capşa, Jofre, care era probabil francez, dar a inventat-o aici, în România.

E o mare şmecherie să inventezi în arta culinară. E un domeniu important, interesant, care trebuie stimat. Aici aş respecta şi tradiţiile rurale româneşti. Se numeşte sociologia culturaţiei, în care foloseşti elemente din cultura ta, iei şi de la alţii, şi iese ceva nou. De multe ori poate fi un produs nou mai bun decât cel original.

Spre exemplu, un italian mi-a zis că a mâncat cea mai bună pizza în bugetul gării din Tecuci. Era un fel de pizza cu ghiveci, cu de toate, a pus ăla ce avea prin bucătărie. Dar italianului i s-a părut bestial!", a mai spus Alfred Bulai.

