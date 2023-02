Jamila, prima declarație după ce a pierdut procesul pe rețeta de "ecler la tavă": Dacă pierdeam sarcina era cineva fericit de acțiunile lui?

Jamila a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, după ce a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat Laurei Laurențiu, colega sa de breaslă, pentru renumitul "ecler la tavă". În mesajul său, cunoscuta vloggeriță culinară, se adresează persoanelor care o urmăresc.

Jamila: Nu am dat pe nimeni în judecată pentru o rețetă

"Acest mesaj se adresează comunității JamilaCuisine, singura care merită explicații din partea mea. Dragilor, această postare se anunță una lungă, însă am rugămintea să aveți răbdare s-o citiți și sunt convinsă că veți înțelege pentru că știu că sunteți oameni inteligenți și obiectivi.

NU AM DAT PE NIMENI ÎN JUDECATĂ PENTRU O REȚETA SAU PENTRU CĂ AȘ FI INVENTAT EU O REȚETA. Și scriu asta cu litere mari trăgând nădejde că lucrurile acestea se vor înțelege într-un final. Eu am deschis o acțiune pentru că mi s-a blocat pe nedrept un clip după ce s-a trimis către Youtube un raport pentru încălcarea drepturilor de autor pentru titlul rețetei, nu pentru rețeta, cele două rețete având gramaje diferite pentru toate ingredientele.

Am mai povestit asta, însă se pare că nu e suficient și mă văd nevoită s-o iau de la capăt. Într-o zi de sâmbătă m-am trezit cu clipul rețetei "prăjitură ecler la tavă" blocat de respectivă doamna. Pentru că nu știam ce s-a întâmplat, am contactat-o și mi-a spus că mi-a raportat clipul pentru că titlul rețetei îi aparține și că dansa a fost prima persoană din România care a făcut această rețetă, dânsa fiind cea care a inventat această rețeta. Am primit acest report pentru titlul și clipul mi-a fost blocat pentru 17 zile.

"Rețetele nu au drept de autor!"

În presă apar tot felul de inepții și este lăsat să se înțeleagă că eu aș fi spus că e rețeta mea. Nimic mai neadevărat. Rețetele nu au drept de autor! Acest proces a fost deschis pentru că eu am considerat că acel report la Youtube a fost unul abuziv și că am avut clipul blocat fără că persoană respectivă să aibă drept de autor pe titlu (se poate verifică la OSIM, nu trebuie să mă credeți pe mine), fără să fie prima persoană care a făcut rețeta în România (primele fiind Floridemandari și încă o bloggerița, Ștefania) Youtube-ul nefiind instanța de judecată i-a lăsat doamnei răgaz 14 zile lucrătoare pentru a mă putea da în judecată și în felul acesta clipul rămânea închis până la pronunțarea instanței.

Ei bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat, clipul mi-a fost redeschis, deci raportul respectiv nu a avut nicio finalitate. Pentru ce s-a dat reportul dacă nu s-a întâmplat nimic cu el? Pentru mine acest report nu a fost decât picătură care a umplut paharul, în trecut având parte de tot felul de șicane, critici, postări publice cu păreri necerute, iar lucrurile acestea sunt știute de cei care activează în acest domeniu.

"Eclerul a fost inventat de către Antonin Carême în 1861"

Am considerat că un astfel de comportament poate afecta întreagă comunitate de creatori de conținut de pe Youtube pentru că oricine se poate trezi să raporteze un titlu similar, susținând că el a folosit primul respectivul titlu. Am trimis atâtea petiții către Youtube că în momentul acesta Youtube-ul nu mai acceptă rapoarte pentru titluri. Măcar atât lucru am reușit să obțin.

Rețetele nu au drepturi de autor, repet asta la nesfârșit! Nu poți demonstra că tu ai inventat o rețeta atât timp cât rețetele respective au fost inventate de alții cu sunt și chiar mii de ani în urmă. Așa cum eclerul a fost inventat de către Antonin Carême în 1861. Noi, bloggerii culinari putem doar să ne punem amprenta pe aceste rețete, să venim cu variante noi, cu gusturi noi. Același lucru îl fac și marii bucătari, cum e Jamie Oliver sau Gordon Ramsey. Jamie merge în Maroc, gătește rețete cu localnicii, vede cu ce se mănâncă bucătăria marocană și apoi și publică o carte de bucate cu variantele lui pentru respectivele rețete marocane. Nu am văzut să-i raporteze cineva ceva!

"Nu am văzut să țipe nimeni să adauge sursa"

Nu am văzut să țipe nimeni să adauge sursa! Dimpotrivă, așa a evoluat gastronomia și așa se întâmplă peste tot în lume. Eu nu am nimic cu respectivă doamna și spun asta în mod public, cum am mai spus-o în trecut. Nu am jignit-o niciodată, nu mi-am dat cu părerea despre nimic, nu am criticat-o. Singură postare pe care am făcut-o a fost cea legată de acest raport când am răbufnit sătulă după toți anii de șicane și critici. Nu i-am făcut niciodată nimic, nici măcar nu ne-am certat, deci nu știu pentru ce am avut parte de de atât bullying.

Ar fi putut oricând să-mi scrie înainte de a raporta dacă era deranjată de respectivul titlu. Asta dacă voia, dar nu s-a vrut! Am observant că sunt și persoane care nu înțeleg despre ce este vorba și cred că m-am trezit eu într-o dimineață să dau în judecată pe cineva care nu mi-a făcut nimic. Le rog pe acele persoane să citească ce am scris și să se pună în locul meu. Dacă lor li se bloca un clip pe care l-au muncit, l-au testat, l-au filmat, l-au montat, cum s-ar fi simțit? Dacă ei ar fi fost în locul meu, cum ar fi procedat? Cum procedezi când îți ajunge cuțitul la os și simți că nu mai poți? Cum procedezi când ești critică și pentru că apari într-o emisiune, și pentru că ai câștigat un premiu și pentru că ai reprezentat țară la la nivel internațional? Cât poți să înghiți când fiecare pas pe care îl faci îți este criticat?

"Dacă pierdeam sarcina era cineva fericit sau mulțumit de acțiunile lui?"

Și colac peste pupăză, fix în perioada în care am primit raportul eram și însărcinată. Dacă pierdeam sarcina era cineva fericit sau mulțumit de acțiunile lui?

Sunt omul care și-a văzut mereu de treaba, care nu și-a criticat colegii, care a vorbit mereu cu toată lumea și care niciodată nu a scris nimic public despre ce fac ceilalți. Am considerat că trebuie să-mi văd de ale mele și că nu am de ce să mă bag în ceea ce nu mă privește. Pentru că așa am fost crescută și pentru că urăsc “mahalaua” și ridicatul poalelor în cap. Nu cer nimănui să mă iubească cu forță, dimpotrivă, are tot dreptul să nu mă placă, dar dacă nu mă place, mă poate ignoră cu totul. Chiar nu mă deranjează!

Dimpotrivă, apreciez foarte mult asta!Procesul va continuă la recurs, iar dacă nu-mi voi găsi dreptatea în România, voi merge și la nivel european. Asta pentru că am simțul dreptății foarte dezvoltat și pentru că vreau să mă apar atât cât se poate din punct de vedere legal. Tot ceea ce am făcut a fost să-mi apar muncă, imaginea și tot ceea ce am clădit în acești 11 ani. Nu mi-e frică de nimeni, decât de Dumnezeu și mi-am promis mie însămi că nu o să mai las pe nimeni să-și bată joc de mine. Acest proces nu este și nu a fost niciodată despre bani, ci despre dreptate.

"Nici nu mai contează cine câștigă sau pierde"

Nu am nevoie de banii nimănui, muncesc pe brânci pentru un trăi decent și nu am nevoie de nimic de la nimeni. Nici nu mai contează cine câștigă sau pierde, contează că am adus această speță în față opiniei publice. Sper să ajungem să ne putem tolera unii pe alții, să nu mai apelăm la tot fel pe tertipuri crezând că ne putem ridică aruncând cu pietre în concurență. Sper că vom înțelege ce înseamnă să fim buni, demni și înțelepți!Dacă după tot ce v-am povestit credeți că merit să mă înjurați, înjurați-mă!

Dacă voi considerați că am greșit încercând să mă apar, atunci jigniți-mă! Dacă voi considerați că sunt eu un om rău, orgolios sau egocentrist, atunci urâți-mă! Eu voi face în continuare ceea ce știu mai bine! Voi continuă să gătesc cu aceeași pasiune, voi continuă să iubesc oamenii și să încerc să le fac viață mai frumoasă și mai gustoasă. Eu sunt aceeași și voi rămâne aceeași! Va mulțumesc pentru tot și va iubesc!", a scris Jamila pe pagina ei de Facebook.

