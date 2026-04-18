Jocul de-a șoarecele și pisica: Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz, Trump dă un nou termen pentru un acord altfel SUA reiau bombardamentele

Concomitent e așteptată o nouă rundă de negocieri la Islamabad, Pakistan.

„S-ar putea să nu prelungesc armistițiul, blocada va rămâne”, a menționat Trump, citat de Fox News, la bordul Air Force One.

„Blocada rămâne și, din păcate, va trebui să reluăm bombardamentele”, a adăugat Trump, care a nuanțat precizând că au apărut însă câteva „vești destul de bune” cu privire la Iran, fără însă să ofere detalii.

Declarațiile președintelui american par a fi un element de presiune în negocierile cu regimul fundamentalist, ulterior Trump precizând că are vești bune de la discuții și e optimist că se va ajunge la un acord, lucru care nu ar mai forța America să reia bombardamentele împotriva Iranului.

„Sunt vești bune, se pare că lucrurile merg foarte bine în Orientul Mijlociu cu Iranul. Dar vom afla foarte curând asta. Mă aștept la rezultate, multe lucruri au fost negociate și acceptate.

Iraunl a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz la doar 24 de ore după ce au deschis-o, deoarece SUA nu au vrut să ridice blocada

Iranul a anunţat că a reimpus un "control strict" asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a acestei căi navigabile strategice, ca răspuns la blocada americană asupra porturilor iraniene, informează agențiile Agerpres și EFE.

Anunţul vine la o zi după ce regimul de la Teheran a transmis că strâmtoarea a fost redeschisă.

"Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare şi un control strict din partea Forţelor Armate", a anunţat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, într-un comunicat preluat de agenţia de ştiri Tasnim.

Purtătorul de cuvânt citat a declarat că controlul asupra strâmtorii a revenit la starea anterioară, ceea ce implică restricţii severe asupra traficului maritim pe unul dintre principalele coridoare energetice ale lumii, prin care trece 20% din petrolul mondial.

Zolfagari a afirmat că Teheranul a permis anterior trecerea "limitată şi controlată" a unor petroliere şi nave comerciale ca "gest de bună-credinţă" în cadrul negocierilor, o măsură pe care, a spus el, a decis să o anuleze din cauza blocadei continue a porturilor iraniene impuse de SUA.