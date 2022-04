Jim Carrey își încheie cariera de actor. Motivul pentru care a luat această decizie

Potrivit lui Carrey, a făcut deja destule, a jucat în multe filme, a primit premii prestigioase, iar acum poate să se retragă.

"Mă retrag, da, cred. Sunt destul de serios", a spus actorul. ”Depinde... Dacă îngerii aduc un scenariu scris cu cerneală aurie care îmi spune că va fi foarte important pentru oameni, atunci s-ar putea să filmez”, a adăugat Carrey potrivit AccesOnline.

Cine este Jim Carrey?

James Eugene „Jim” Carrey, născut pe 17 Ianuarie 1962, la Newmarket, Ontario în Canada este probabil cel mai celebru actor de comedie al ultimelor decenii.

Carrey a avut succes și în filmele dramatice ca The Truman Show, Man on the Moon și Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Cariera sa de două decenii deține roluri blockbusters ca The Mask, Dumb and Dumber, How the Grinch Stole Christmas, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events și Fun with Dick and Jane. De-a lungul carierei a câștigat și a fost nominalizat la multe premii, care includ BAFTA, Globul de Aur, premiile MTV etc.

De asemenea, este un star ce face parte din Walk Of Fame-ul Canadei. Jim Carrey s-a mutat la Los Angeles la începutul anilor '80, unde a început imediat să facă senzație în cluburile de stand-up comedy. După turnee peste turnee în Statele Unite, Carrey a început să apară în roluri mici în seriale și filme de televiziune, după care a primit roluri tot mai mari în filme de cinema, potrivit Cinemagia.

Celebritatea a cunoscut-o dată cu mega-comedia Ace Ventura: Pet Detective, care, deși i-a adus o Zmeură de Aur pentru cel mai prost actor, a avut încasări atât de mari încât actorul a jucat și într-o urmare. Roluri în Masca și Dumb and Dumber l-au făcut tot mai cunoscut, iar The Cable Guy i-a adus în 1995 un onorariu record pentru un actor de comedie, 20 de milioane de dolari. În The Truman Show și Man on the Moon joacă roluri serioase și apreciate de critică, pentru ambele Carrey câștigând și un Glob de Aur.

Me, Myself & Irene, Bruce Almighty, Fun with Dick and Jane și Eternal Sunshine of the Spotless Mind sunt alte titluri cunoscute din filmografia recentă a lui Carrey, care, deși n-a avut nicio nominalizare la Oscar în peste două decenii de carieră, este unul dintre cei mai iubiți ai momentului.

Câștigător a două și nominalizat la șase Globuri de Aur, nominalizat la BAFTA, precum și o serie de alte premii. Este unul dintre cei mai bine plătiți actori de comedie din SUA și din întreaga lume.

