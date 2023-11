Japonia condamnă ”cu fermitate” sechestrarea unei nave de rebelii houthi în Marea Roșie

Guvernul japonez a condamnat luni ”cu fermitate” sechestrarea de către rebelii houthi în Marea Roşie a unei nave comerciale operate de un grup japonez, scrie AFP, citat de Agerpres.



”Ieri (duminică), am primit informaţii potrivit cărora transportatorul de automobile Galaxy Leader, operat de Nippon Yusen, a fost capturat de către houthi în timp ce naviga spre sud, pe Marea Roşie, în largul coastei Yemenului”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Hirokazu Matsuno.



"Guvernul condamnă cu fermitate un astfel de act", a adăugat el.



Rebelii houthi, care controlează o mare parte a Yemenului în război, au afirmat la sfârşitul săptămânii trecute că au capturat în Marea Roşie o navă comercială, proprietate a unui om de afaceri israelian, şi că au deviat-o spre coasta yemenită, armata israeliană afirmând la rândul său ”nu este o navă israeliană”.

The reception of the Zionist ship "Galaxy Leader" in Yemen's Hodeidah port, which was seized by Ansarullah pic.twitter.com/wSSleFKZmY