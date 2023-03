Îți plac nucile, migdalele, fisticul? Ce cantitate poți mânca fără să te îngrași. Bilic, porția corectă: Atenție mare!

"Ce înseamnă o porție corectă de oleaginoase? 30 grame! Un astfel de ambalaj, care să conțină o porție corectă, nu mai există decât în avion. Când cumperi semințe, migdale, alune, fistic sau caju de la supermarket, punga are minim 100 g și peste 600 calorii. Chiar dacă sunt sănătoase, fructele oleaginoase îngrașă foarte tare! Atenție mare la cantitate, mâncați cât încape într-o palmă", scrie Mihaela Bilic pe Facebook.

Cinci mituri alimentare demontate de Mihaela Bilic: Nu gălbenușul crește colesterolul!

"Există o mulțime de recomandări alimentare care nu au la bază o explicație științifică, ci fac parte mai degrabă din categoria legende urbane. Haideți să lămurim împreună o parte dintre aceste mituri!

Evitați să mâncați gălbenușul de ou, conține mult colesterol! Este adevărat conține colesterol, însă colesterolul din mâncare e una și colesterolul din sange e alta. Gălbenușul este cea mai hrănitoare parte din ou, o esență de nutrienti de înaltă calitate. Nu gălbenușul crește colesterolul, ci un ficat bolnav, sedentarismul fumatul și alcoolul.

Portocala are cel mai mare conținut de vitamina C! E drept, însă nu e campioană. Kiwi, papaya și căpșunile sunt mai bogate în vitamina C decât citricele. Iar dacă vreți un aport consistent de vitamina C atunci mâncați legume proaspete, ardei gras roșu, broccoli și pătrunjel, ele sunt pe primele locuri în top.

Legumele congelate sunt mai sărace în nutrienti față de legumele proaspete. Nu-i adevărat, din contră! Frigul este cel mai sigur agent de conservare păstrează intacte vitaminele și mineralele din alimente. În plus congelarea se face pe loc, imediat după recoltare, ca să fie evitate pierderile de nutrienti prin depozitare și transport. Avem și avantajul că legumele congelate sunt deja spălate și curățate, gata de pus în cratiță!". Citește mai departe>>

