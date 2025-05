Intervenție de urgență la Salina Praid. Bugetul alocat și precizările de ultimă oră ale ministrului Economiei, Bogdan Ivan

În timp ce Administrația Națională „Apele Române” și Societatea Română a Sării (Salrom) își pasează responsabilitatea privind situația de la Salina Praid, ministrul Economiei intervine în conflict cu mai multe clarificări.

Cine și ce atribuții are

„În spiritul specific românesc, fiecare dă vina pe fiecare. Avem două instituții care-și găsesc vinovați în altă parte. Ce am preluat eu acum patru luni, în calitate de ministru al Economiei, e următorul lucru: mă ocup de dezvoltare minieră la Salrom, nu de îndiguiri de maluri și de deviere de pâraie. Nu e atributul Ministerului Economiei și a unei companii care a declarat ca activitate exploatarea sării.

În momentul când am preluat acest portofoliu, am fost informat despre situația de la Salina Praid. Am avut mai multe grupuri de lucru, dintre care unul în cursul acestei dimineți. Am investit aproape 2 milioane de lei pentru lucrările de intervenție, pentru a preveni, pe cât posibil, ca acea galerie să fie inundată.

În momentul de față, i-am convocat pe cei de la Apele Române. (...) Pe de altă parte, ceea ce poate face Salromul, că e o companie, e să se asigure - să ne asigurăm că putem să extragem apa din cele șapte galerii subterane inundate în momentul de față. Prima etapă este să extragem apa din primele trei galerii, care sunt cele mai noi, urmând, ca în etapa următoare, să ne asigurăm că ele sunt stabile.

Mâine dimineață, la prima oră, voi fi acolo. Împreună cu CJSU. M-am sincronizat cu domnul Raed Arafat, am luat problema în mâini cât pot, conform atribuțiilor mele legale. Împreună cu colegii din Salrom și Apele Române, căutăm soluții. Scopul meu e să găsim soluții în această situație, care nu poate să fie perfectă, dar nici nu te poți pune cu natura. (...) Sunt pe drum deja. (...) Avem convocare, la ora 11.00, CJSU, tocmai pentru a ne asigura că, ceea ce am decis azi-noapte prin CNSU, va putea fi aplicat, de îndată, săptămâna viitoare”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Salina Praid, obiectiv național. Se va acționa de urgență

„(...) E un obiectiv de importanță națională, nu doar locală. Am tot interesul, atât timp cât sunt în Ministerul Economiei, să fac tot ce ține de mine ca să redăm în circuit această salină care este extrem de importantă. E o sursă de venit și pentru compania Salrom, dar și pentru economia locală din zona Praid. E un obiectiv care nu ține cont de culoare politică, ci de nevoia reală a acelei comunități și a României”, a mai subliniat ministrul.

Despre șansele ca Salina Praid să se prăbușească, ministrul Economiei a declarat: „E o ipoteză. Apa poate să erodeze o parte din acei pereți de sare. Este evident că vom face o expertiză. Nu vom trimite oameni.

Avem deja acele instrumente tehnice avansate, de la drone subacvatice care pot merge să analizeze soliditatea acelor pereți, până la drone normale care vor putea să vadă, după ce vom extrage apa, dacă este sigur să ajungem acolo. Tot ceea ce se va face se va face cu asigurarea faptului că viața niciunui muncitor sau expert nu va fi pusă în pericol”, a mai punctat ministrul Economiei.

300 de milioane de lei, buget alocat pentru intervenții

„Am discutat cu Ministerul Mediului. Avem deja o Hotărâre de Guvern prin care cerem aproximativ 300 de milioane de lei pentru ca Apele Române să poată face acea impermeabilizare a respectivului pârâu și un lac în amonte față de exploatarea minieră din Praid. (...) Am fost informat în urmă cu câteva săptămâni de această situație (n.r. problemele privind inundațiile din salină) și am investit peste 2 milioane de lei din bugetul companiei pentru infuzie de pereți de beton de protecție pentru respectiva salină.

Pe de altă parte, s-au investit mai bine de 100 de metri de conducte care au preluat o parte din apa care urma să vină spre salină și a fost deviată pe alt curs. Dar sunt lucrări care s-au făcut oarecum paliativ, pentru că fondul problemei nu a fost rezolvat în aceste lucrări.

Când ai o viitură care vine de la sute de metri și pui un zid doar pe ultimul metru, înainte de a intra în galerie, e insuficient și ineficient. Una e să tratezi o problemă doar cu o protecție de bază, alta e să tratezi cauza.

Soluția exactă și de durată

Cauza ar fi putut fi tratată foarte simplu prin crearea acelei acumulări în amonte față de salină: un lac de acumulare care ar fi preluat o foarte mare parte din volumul de apă care acum se află în galerie. Nu caut vinovați.

Ministerul Economiei și Ministerul Mediului au consens la nivel guvernamental, (...) deja am redactat acea Hotărâre de Guvern prin care să putem să primim bani pentru a acționa de urgență. E vorba despre aproximativ 300 milioane de lei. Fiecare poate să intervină pe suprafața pe care o gestionează. Nu poate Salrom, companie de stat, să intre și să facă impermeabilizarea unor pâraie, la fel cum nici Apele Române nu pot veni să scoată apa din mină.

Pe de altă parte, am găsit deja soluția tehnică prin care niște pompe foarte mari să extragă apa din primele trei nivele subterane inundate și, odată cu oprirea ploilor și a acestor torente, să scoatem apa din subsol și să consolidăm într-un mod foarte organizat și să aducem Salina Praid înapoi în circuit”, a conchis oficialul.

