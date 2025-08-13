Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă

Te-ai ars la soare și nu știi ce să faci? Uite aici ingredientul care calmează instant pielea roșie și dureroasă.

Expunerea la soare vara este inevitabilă, mai ales când zilele sunt lungi și temperaturile ridicate. Să nu uităm de vacanța la mare care ne provoacă să ne bronzăm și să stăm ore întregi în soare.

Pe lângă insolație, cea mai gravă boală legată de căldură, care apare atunci când organismul nu-și mai poate controla temperatura, vorbim și despre arsurile solare.

Ei bine, chiar și cei mai atenți oameni pot termina ziua cu pielea roșie, iritată și dureroasă și cu celebrele arsuri solare.

În astfel de momente, este important să știm cum să acționăm corect. Când pielea devine roșie, există multe remedii naturiste pentru arsura solară care ne ajută să o calmăm.

Într-un interviu pentru DC Medical, medicul Olga Simionescu, specializat în Dermato-Venerologie, a explicat că, atunci când apar arsurile solare, cel mai important este să ne retragem imediat la umbră și să ne hidratăm corect.

"Omul trebuie scos din soare, trebuie pus la umbră, apoi trebuie să i se dea lichide non-alcoolice", a subliniat Olga Simionescu.

Hidratarea este esențială pentru ca organismul să se refacă și pentru a reduce efectele negative ale razelor UV.

Dr. Gabriel Balcangiu Stroescu subliniază că "orice arsură predispune la pierderea lichidelor, astfel că este nevoie să ne hidratăm și să facem un duș rece sau la temperatura corpului, care ne va ajuta să ne calmăm. Trebuie să răcim pielea", citează DC Medical.

Dacă nu aveți la îndemână soluții medicale, există și remedii casnice care pot ajuta temporar.

Un exemplu surprinzător este iaurtul.

"Dacă nu avem nimic la îndemână, iaurtul e o variantă bună, pentru că este un calmant, de fapt", a spus medicul Olga Simionescu, pentru DC Medical.

Aplicat ușor pe pielea afectată, pe arsura solară, iaurtul poate reduce senzația de arsură și oferă confort imediat, datorită efectului său calmant.

Acest remediu este susținut de mai mulți medici dermatologi.

"Iaurtul sau chiar laptele rece, din frigider, merge folosit pentru efectul calmant și emolient. Lactatele au acest rol de a repara țesutul, prin conținutul de grăsimi. Este foarte bun și un avocado. Dacă nu avem o cremă emolientă, de bebeluși, sau o cremă lejeră, after sun, putem să apelăm și la iaurt", a spus dr. Gabriel Balcangiu Stroescu, mai citează DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News