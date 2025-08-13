Data publicării:

Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Sanatate
arsura solara iaurt - Foto: Freepik
arsura solara iaurt - Foto: Freepik

Te-ai ars la soare și nu știi ce să faci? Uite aici ingredientul care calmează instant pielea roșie și dureroasă.

Expunerea la soare vara este inevitabilă, mai ales când zilele sunt lungi și temperaturile ridicate. Să nu uităm de vacanța la mare care ne provoacă să ne bronzăm și să stăm ore întregi în soare.

Pe lângă insolație, cea mai gravă boală legată de căldură, care apare atunci când organismul nu-și mai poate controla temperatura, vorbim și despre arsurile solare.

Ei bine, chiar și cei mai atenți oameni pot termina ziua cu pielea roșie, iritată și dureroasă și cu celebrele arsuri solare.

În astfel de momente, este important să știm cum să acționăm corect. Când pielea devine roșie, există multe remedii naturiste pentru arsura solară care ne ajută să o calmăm.

Într-un interviu pentru DC Medical, medicul Olga Simionescu, specializat în Dermato-Venerologie, a explicat că, atunci când apar arsurile solare, cel mai important este să ne retragem imediat la umbră și să ne hidratăm corect.

"Omul trebuie scos din soare, trebuie pus la umbră, apoi trebuie să i se dea lichide non-alcoolice", a subliniat Olga Simionescu.

Hidratarea este esențială pentru ca organismul să se refacă și pentru a reduce efectele negative ale razelor UV.

Dr. Gabriel Balcangiu Stroescu subliniază că "orice arsură predispune la pierderea lichidelor, astfel că este nevoie să ne hidratăm și să facem un duș rece sau la temperatura corpului, care ne va ajuta să ne calmăm. Trebuie să răcim pielea", citează DC Medical.

Dacă nu aveți la îndemână soluții medicale, există și remedii casnice care pot ajuta temporar.

Un exemplu surprinzător este iaurtul.

"Dacă nu avem nimic la îndemână, iaurtul e o variantă bună, pentru că este un calmant, de fapt", a spus medicul Olga Simionescu, pentru DC Medical.

Aplicat ușor pe pielea afectată, pe arsura solară, iaurtul poate reduce senzația de arsură și oferă confort imediat, datorită efectului său calmant.

Acest remediu este susținut de mai mulți medici dermatologi.

"Iaurtul sau chiar laptele rece, din frigider, merge folosit pentru efectul calmant și emolient. Lactatele au acest rol de a repara țesutul, prin conținutul de grăsimi. Este foarte bun și un avocado. Dacă nu avem o cremă emolientă, de bebeluși, sau o cremă lejeră, after sun, putem să apelăm și la iaurt", a spus dr. Gabriel Balcangiu Stroescu, mai citează DC Medical.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Ministerul Sănătății: 3 adulți și un copil, cu arsuri grave
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
12 aug 2025, 23:39
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cancerul pulmonar, simptomele bolii care a ucis un președinte
05 aug 2025, 21:42
Laptele de vacă revine în preferințele consumatorilor. Nutriționistul Mihaela Bilic: Gata cu zeama de plante! Nu e nevoie să reinventăm roata
05 aug 2025, 18:11
Transformare majoră în profilul cauzelor de deces între anii 1900 și 1997. De ce s-a ajuns aici
05 aug 2025, 09:44
Ai o umflătură pe buză? Cum deosebești un mucocel de herpes sau furuncul și ce greșeli să NU faci
05 aug 2025, 09:29
Șapte români au murit în iulie din cauza COVID-19. Virusul încă umblă în colectivitate: 1703 cazuri luna trecută
04 aug 2025, 17:56
CNAS: Cine rămâne asigurat fără contribuție și cine va plăti. Schimbări majore în sănătate: Milioane de români, vizați
01 aug 2025, 17:36
Nu orice SPF e ok dacă ai acnee! Ce cremă recomandă specialiștii. O găsești doar în farmacii
01 aug 2025, 17:19
Ai acnee și te machiezi? Ce spune dermatologul Alin Nicolescu
01 aug 2025, 16:33
Ai acnee? Ai grijă cu acest medicament! Dermatologul Nicolescu: „Am oprit tratamentul! Mi-a fost teamă să continui” / video
31 iul 2025, 20:39
Mituri spulberate! Acneea nu este hormonală și nici infecțioasă. Dermatologul Alin Nicolescu demontează teoriile care circulă online
31 iul 2025, 19:01
Alergia la ambrozie: 10 lucruri care îți pot salva viața. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment: Poate fi letală!
31 iul 2025, 13:06
Urgențele urologice pot fi fatale dacă sunt ignorate. Medicul Bogdan Pârlițeanu explică ce categorii de pacienți sunt cele mai expuse
31 iul 2025, 10:33
Efectul uimitor al consumului regulat de cafea și ceai - Studiu
31 iul 2025, 08:57
30 de miliarde de euro pierdute anual din cauza endometriozei. UE cere bani pentru „cancerul care nu ucide”
30 iul 2025, 21:46
Ar trebui să limităm fructele din alimentația copiilor pentru că au zahăr? Ce spun specialiștii
30 iul 2025, 17:47
Sindrom post-COVID-19: Simptome banale. Virusul persistă în creier
29 iul 2025, 23:34
Drenajul limfatic, masajul care promite silueta perfectă: realitate sau mit pe TikTok?
29 iul 2025, 23:45
Tipul de cancer care se va răspândi rapid în lume. Experții spun că 1,37 milioane de oameni vor muri anual
29 iul 2025, 11:59
Dr. Pârlițeanu, SANADOR, atenționare pentru o urgență urologică: Durerea intensă pentru care medicul trebuie să intervină în maximum 4- 6 ore
29 iul 2025, 09:37
Cum apare piatra la rinichi? Totul stă în 2 litri de apă? Dr. Pârlițeanu, SANADOR: Se formează în 4-6 săptămâni
29 iul 2025, 10:37
Spitalul Județean Galați: Prima operație laparoscopică de îndepărtare a unui rinichi grav afectat
28 iul 2025, 11:58
Supermutația rezistentă la antibiotice. Ar putea face unele infecții imposibil de tratat
27 iul 2025, 15:21
Cum îţi protejezi corpul de temperaturile ridicate pe Cod Roşu. Dr. Sandra Alexiu, sfaturi importante: Hidratarea nu înseamnă doar să bei apă
27 iul 2025, 11:20
Urgențele medicale cu consecințe ireversibile, grave, pe termen lung: Sunt situații limită. Medic de la SANADOR explică cine e predispus
27 iul 2025, 10:03
Soluția simplă și la îndemâna oricui în caz de probleme digestive. În Occident, este administrată și copiilor, face minuni!
27 iul 2025, 08:20
Pași revoluționari în lupta cu tumorile hepatice: Spitalul Militar Central inaugurează tratamentul care schimbă totul
26 iul 2025, 17:18
Alimentele care „hrănesc” creierul: cum te ajută ciocolata neagră, ciupercile și nucile
25 iul 2025, 09:56
Slăbești rapid, dar te îngrași la loc? Un nou studiu dă alarma: ce se întâmplă după ce oprești pastilele pentru slăbit
23 iul 2025, 15:16
Consultații endocrinologice, dermatologice și pediatrice gratuite, în 5 stațiuni de pe litoral, în perioada 11-16 august 
23 iul 2025, 11:47
Sănătate cu două viteze: Cum abordează Polonia și România endometrioza
23 iul 2025, 14:56
Ce riști când mergi la solar și de ce medicii trag un semnal de alarmă
22 iul 2025, 14:53
Avertisment medical: Cinci medicamente frecvent utilizate care pot duce la pierderea auzului
22 iul 2025, 08:41
Apare o platformă de programări pentru toți pacienții din România. Cardul de sănătate, înlocuit
21 iul 2025, 21:24
Boala cronică pe care o faci dacă ai avut o copilărie traumatică
20 iul 2025, 08:50
Femeie strivită de bolovani pe Valea Pietrele din Bucegi. Update: I s-a aplicat un guler cervical
19 iul 2025, 17:06
Cele mai noi știri
acum 7 minute
Un deținut a evadat din ambulanța care îl ducea la penitenciar. În ce zonă a fugit
acum 15 minute
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
acum 31 de minute
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
acum 1 ora 20 minute
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Zelenski dezvăluie ce l-a avertizat pe președintele american
acum 1 ora 28 minute
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Ministerul Sănătății: 3 adulți și un copil, cu arsuri grave
acum 1 ora 33 minute
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
acum 1 ora 43 minute
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
acum 1 ora 49 minute
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel