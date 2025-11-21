VIDEO Incident aviatic la Dubai Air Show. Un avion de luptă al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit

Flăcări uriașe și fum negru s-au ridicat deasupra Aeroportului Internațional Al Maktoum din Dubai World Central, în urma prăbușirii unui avion militar, în cadrul Dubai Air Show. Pilotul implicat în incident a murit.

Avion militar prăbușit la Dubai Air Show-25

”Un Tejas al IAF s-a prăbușit la Dubai Air Show-25. În acest moment se verifică detaliile. Vom oferi informații suplimentare în scurt timp”, se arată în comunicatul oficial al Forțelor Aeriene Indiene.

Caracteristicile unui avion HAL Tejas

Avionul HAL Tejas este un avion de luptă ușor, proiectat și construit în India. Este folosit de Forțele Aeriene Indiene (IAF) și, în perspectivă, de Marina Indiană. Avionul de luptă este ușor (Light Combat Aircraft – LCA) și este multirol, respectiv poate executa misiuni de interceptare, superioritate aeriană, atac la sol și recunoaștere.

Este dezvoltat de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și programat de Organizația Indiană de Cercetare și Dezvoltare în Apărare (DRDO). De menționat este faptul că e primul avion de luptă proiectat integral în India și înlocuiește treptat avioanele vechi MiG-21. Are o manevrabilitate ridicată, cost relativ redus și integrare modernă de arme ghidate și sisteme defensive.

