€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri VIDEO Incident aviatic la Dubai Air Show. Un avion de luptă al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit
Data actualizării: 14:04 21 Noi 2025 | Data publicării: 13:34 21 Noi 2025

VIDEO Incident aviatic la Dubai Air Show. Un avion de luptă al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit
Autor: Andrei Itu

avion tejas prabusit la dubai air show Incident aviatic la Dubai Air Show. Un avion de luptă al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit -- Captură X Visegrád 24
 

Un avion Tejas care aparține Forțelor Aeriene Indiene, fabricat de HAL, s-a prăbușit, vineri, în timpul unei demonstrații, la Dubai Air Shor, de față cu numeroși oameni.

Flăcări uriașe și fum negru s-au ridicat deasupra Aeroportului Internațional Al Maktoum din Dubai World Central, în urma prăbușirii unui avion militar, în cadrul Dubai Air Show. Pilotul implicat în incident a murit.

Avion militar prăbușit la Dubai Air Show-25

”Un Tejas al IAF s-a prăbușit la Dubai Air Show-25. În acest moment se verifică detaliile. Vom oferi informații suplimentare în scurt timp”, se arată în comunicatul oficial al Forțelor Aeriene Indiene.

Video

Caracteristicile unui avion HAL Tejas

Avionul HAL Tejas este un avion de luptă ușor, proiectat și construit în India. Este folosit de Forțele Aeriene Indiene (IAF) și, în perspectivă, de Marina Indiană. Avionul de luptă este ușor (Light Combat Aircraft – LCA) și este multirol, respectiv poate executa misiuni de interceptare, superioritate aeriană, atac la sol și recunoaștere.

Este dezvoltat de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și programat de Organizația Indiană de Cercetare și Dezvoltare în Apărare (DRDO). De menționat este faptul că e primul avion de luptă proiectat integral în India și înlocuiește treptat avioanele vechi MiG-21. Are o manevrabilitate ridicată, cost relativ redus și integrare modernă de arme ghidate și sisteme defensive.

Vezi și - Video: Panică într-un avion rusesc de pasageri după ce au început să se desprindă bucăţi din capota unui motor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dubai air show
avion tejas
india
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Victor Negrescu, dezvăluirile zilei din PE. Ce se întâmplă la Bruxelles afectează direct România
Publicat acum 21 minute
Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa
Publicat acum 28 minute
Bolojan, răspuns pentru DC News. Spune dacă își dă demisia în cazul eșecului reformei pensiilor speciale / video
Publicat acum 56 minute
România ar putea primi 60 de miliarde de euro în bugetul UE 2028-2034
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și vârsta de pensionare. Anunțul zilei de la Guvern / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 52 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close