Zbor de coșmar: pasagerii au intrat în panică atunci când avionul a pierdut un motor

Zborul companiei Spirit Airlines, care plecase din Fort Lauderdale și avea ca destinație Los Angeles, a trecut prin clipe de groază la peste 11.000 de metri altitudine. La un moment dat, măștile de oxigen s-au desprins brusc din compartimentele de deasupra scaunelor, iar oamenii au fost îndemnați de echipaj să le pună imediat.

„Nu știam ce se întâmplă. S-a simțit o schimbare bruscă de presiune, apoi s-au auzit strigăte și comenzi de la însoțitorii de zbor. Măștile au căzut peste noi și am început să tremur de frică”, a declarat o pasageră, care a filmat întregul moment.

În clipul video devenit viral, se observă cum oamenii încearcă să-și fixeze măștile, în timp ce avionul coboară rapid spre o altitudine mai joasă. Piloții au explicat ulterior că manevra a fost necesară pentru a evita depresurizarea completă a cabinei.

„A fost o nebunie. Slavă Domnului că am ajuns în siguranță!”

Femeia care a distribuit imaginile pe rețelele de socializare a povestit clipele de groază prin care a trecut împreună cu fratele ei:

„Tocmai am aterizat în Los Angeles. Avionul a pierdut un motor. Măștile de oxigen au căzut și au strigat încontinuu să le punem imediat. Cabina s-a depresurizat, se simțea miros de fum. A fost o nebunie. Slavă Domnului că am ajuns în siguranță!”, a scris pasagera într-o postare care a strâns mii de reacții.

Piloții au reușit să stabilizeze aeronava și să o aducă la sol fără alte incidente. Autoritățile americane au confirmat că avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Reacția companiei aeriene

Spirit Airlines a emis ulterior un comunicat în care a explicat că decizia de a coborî brusc a fost luată pentru a proteja siguranța pasagerilor. „Echipajul nostru a acționat conform procedurilor standard în caz de depresurizare. Siguranța pasagerilor și a personalului rămâne prioritatea noastră absolută”, au transmis reprezentanții companiei.

Ancheta privind cauzele exacte ale incidentului este în desfășurare, iar autoritățile federale din domeniul aviației investighează dacă a fost vorba de o defecțiune tehnică la motor sau de o problemă a sistemului de presurizare.

Incidente similare, tot mai frecvente

Nu este prima dată când pasagerii trăiesc momente de panică în timpul unui zbor. În luna august, o altă aeronavă a fost nevoită să aterizeze de urgență, iar autoritățile au evacuat pasagerii purtând echipamente de protecție similare celor folosite în pandemie.

Melanie Wells, o pasageră de pe acel zbor, povestea atunci că s-a simțit rău încă din momentul îmbarcării: „Când ne-am urcat în avion era extrem de cald. Am început să am dureri de cap puternice și am pus totul pe seama căldurii”, a relatat femeia pentru The Sun.

Final fericit, dar o frică de neuitat

Deși totul s-a terminat cu bine, pasagerii zborului Fort Lauderdale - Los Angeles spun că vor avea nevoie de timp pentru a-și reveni după experiență. Unii dintre ei au mărturisit că nu vor mai zbura prea curând.

„Nu cred că o să mai pot urca într-un avion fără să-mi fie frică. A fost ca un film de groază, doar că real”, a spus un tânăr care se afla la bord.

Incidentul readuce în discuție importanța verificărilor tehnice riguroase și a pregătirii echipajului în situații de urgență, elemente care, în acest caz, au făcut diferența dintre un zbor cu final fericit și o tragedie aviatică.