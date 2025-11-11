Zbor de coșmar: pasagerii au intrat în panică atunci când avionul a pierdut un motor

Un zbor din Statele Unite s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru zeci de pasageri. Avionul a început o coborâre rapidă, după ce piloții au anunțat o posibilă problemă la un motor. Scenele de panică au fost filmate de un pasager.
Zborul companiei Spirit Airlines, care plecase din Fort Lauderdale și avea ca destinație Los Angeles, a trecut prin clipe de groază la peste 11.000 de metri altitudine. La un moment dat, măștile de oxigen s-au desprins brusc din compartimentele de deasupra scaunelor, iar oamenii au fost îndemnați de echipaj să le pună imediat.
„Nu știam ce se întâmplă. S-a simțit o schimbare bruscă de presiune, apoi s-au auzit strigăte și comenzi de la însoțitorii de zbor. Măștile au căzut peste noi și am început să tremur de frică”, a declarat o pasageră, care a filmat întregul moment.
În clipul video devenit viral, se observă cum oamenii încearcă să-și fixeze măștile, în timp ce avionul coboară rapid spre o altitudine mai joasă. Piloții au explicat ulterior că manevra a fost necesară pentru a evita depresurizarea completă a cabinei.
Femeia care a distribuit imaginile pe rețelele de socializare a povestit clipele de groază prin care a trecut împreună cu fratele ei:
„Tocmai am aterizat în Los Angeles. Avionul a pierdut un motor. Măștile de oxigen au căzut și au strigat încontinuu să le punem imediat. Cabina s-a depresurizat, se simțea miros de fum. A fost o nebunie. Slavă Domnului că am ajuns în siguranță!”, a scris pasagera într-o postare care a strâns mii de reacții.
Piloții au reușit să stabilizeze aeronava și să o aducă la sol fără alte incidente. Autoritățile americane au confirmat că avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, iar nicio persoană nu a fost rănită.
Spirit Airlines a emis ulterior un comunicat în care a explicat că decizia de a coborî brusc a fost luată pentru a proteja siguranța pasagerilor. „Echipajul nostru a acționat conform procedurilor standard în caz de depresurizare. Siguranța pasagerilor și a personalului rămâne prioritatea noastră absolută”, au transmis reprezentanții companiei.
Ancheta privind cauzele exacte ale incidentului este în desfășurare, iar autoritățile federale din domeniul aviației investighează dacă a fost vorba de o defecțiune tehnică la motor sau de o problemă a sistemului de presurizare.
Nu este prima dată când pasagerii trăiesc momente de panică în timpul unui zbor. În luna august, o altă aeronavă a fost nevoită să aterizeze de urgență, iar autoritățile au evacuat pasagerii purtând echipamente de protecție similare celor folosite în pandemie.
Melanie Wells, o pasageră de pe acel zbor, povestea atunci că s-a simțit rău încă din momentul îmbarcării: „Când ne-am urcat în avion era extrem de cald. Am început să am dureri de cap puternice și am pus totul pe seama căldurii”, a relatat femeia pentru The Sun.
Deși totul s-a terminat cu bine, pasagerii zborului Fort Lauderdale - Los Angeles spun că vor avea nevoie de timp pentru a-și reveni după experiență. Unii dintre ei au mărturisit că nu vor mai zbura prea curând.
„Nu cred că o să mai pot urca într-un avion fără să-mi fie frică. A fost ca un film de groază, doar că real”, a spus un tânăr care se afla la bord.
Incidentul readuce în discuție importanța verificărilor tehnice riguroase și a pregătirii echipajului în situații de urgență, elemente care, în acest caz, au făcut diferența dintre un zbor cu final fericit și o tragedie aviatică.
@the_tail_tracker Flight from Fort Lauderdale to L.A. Oxygen masks dropped. Nobody knew what happened. Then Plane drops over the Grand Canyon from 36,000 ft to 10,000 ft in about 30 seconds so we can breathe. #FYP ♬ original sound - The Tail Tracker
