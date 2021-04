Incendiu Slatina. Iohannis: Am primit o veste tristă

Klaus Iohannis a declarat miercuri că „înainte să ajung aici la centru, am primit o veste tristă. Între timp, cât m-ați așteptat, am fost pe telefon să am ultimele date. Există un incendiu la un spital de Psihiatrie din Slatina.”

„Datele de până acum însă ne arată că nu sunt persoane grav rănite. Persoanele care se aflau în incintă au fost evacuate și pompierii abia intră acolo să vadă dacă nu cumva a mai rămas cineva. Situația definitivă va fi prezentată de cei care sunt acolo, dar deocamdată, din fericire, nu este așa de grav cum ar fi putut să pară la început.”, a mai spus Klaus Iohannis.

Președintele României a precizat apoi că „semnalul de alarmă este clar, e nevoie de reformă. Trebuie să facem spitalele mai performante, mai sigure și despre aceste lucruri voi vorbi probabil în această seară.”

Amintim că managerul spitalului, Dan Stana a declarat că „la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Slatina, care se află într-o locație exterioară SJU Slatina, am avut internați 37 de pacienți, dintre care 29 acuți și 8 pacienți cronici. Unul dintre pacienții cronici, intrat în sevraj, a fost izolat într-o cameră special amenajată a secției și se pare că acesta a provocat incendiul în acel izolator, dar fumul s-a împrăștiat în toată clădirea.”

Focul a fost lichidat.