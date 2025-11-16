Imagini dezolante din Herăstrău. Ciprian Ciucu: Emblema Bucureştiului merită mai mult

"Parcul Herăstrău merită mai mult! Este emblema Bucureștiului. Cel mai mare parc din Capitală și una dintre cele mai populare destinații pentru relaxare, sport și agrement", transmite Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 şi candidatul PNL pentru Primăria Capitalei.

"Parcul a fost gândit de arhitecții Ernest Pinard și Friedrich Rebhuhn, un arhitect peisagist german care a lucrat și în Anglia, Franța și Elveția. În 1910, s-a mutat în România și a devenit șeful secției horticole din București. Tot el a amenajat Parcul Cișmigiu, iar în 1922 a ajutat-o pe Regina Maria să organizeze grădinile palatului.

Herăstrăul a rămas un loc pitoresc, dar are nevoie să fie pus la punct. Acum arată rău. Podul, chiar și vaporașele, care traversează lacul, sunt vechi, neîntreținute. Oamenii trec peste imaginea dezolantă și se bucură de natură, de culorile superbe oferite de toamnă.

Am de gând să-i redau strălucirea de odinioară.

Bine de știut! În 6 amenajăm Parcul Lacul Morii, de dimensiunea Herăstrăului. Lucrăm deja la insulă", mai transmite Ciucu.