ÎCCJ, clarificări privind pensiile de serviciu ale magistraților, după amânarea verdictului de către CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție consideră „afirmațiile cuprinse într-un articol de presă publicat astăzi, 19 ianuarie 2026“, drept „neconforme cu concluziile expertizei și creează o percepție eronată asupra efectelor juridice ale noii reglementări.

Instituția a venit cu mai multe clarificări înceea ce privește problematica pensiilor de serviciu ale magistraților.

„Expertiza nu „denaturează” și nu „umflă” pensia contributivă, ci analizează explicit efectele legii într-un scenariu maximal, tocmai pentru a verifica dacă pensia de serviciu își mai păstrează substanța juridică. Concluzia expertizei este clară și nu poate fi relativizată: chiar și în ipoteza – nerealizată în practică – a unei majorări cu 100% a salariilor pe întreaga perioadă analizată, pensia de serviciu rămâne inferioară pensiei contributive“, arată ÎCCJ.

Simulare în ipoteza unei majorări cu 50% a veniturilor

Judecătorie , diferența în minus față de pensia de serviciu este de 4.209 lei

, diferența în minus față de pensia de serviciu este de 4.209 lei Tribunal , diferența în minus față de pensia de serviciu este de 2.533 lei

, diferența în minus față de pensia de serviciu este de 2.533 lei Curte de apel, diferența în minus față de pensia de serviciu este de 1.478 lei

„În ipoteza majorării chiar cu 100% a veniturilor, pentru judecătorii curţilor de apel ar semnifica o reducere de 1.772 lei a cuantumului ”pensiei de serviciu”, în timp ce pentru cei de la instanţa supremă reducerea ar fi de 1.223 lei în raport cu contributivitatea.

Această constatare are o semnificație juridică precisă. Pensia de serviciu nu este doar diminuată sau ajustată, ci devine inaplicabilă în mod sistematic, întrucât nu mai este niciodată favorabilă beneficiarului. În aceste condiții, ea este anulată în mod efectiv, prin pierderea oricărei funcții economice și juridice.

Prin urmare, nu ne aflăm în fața unei simple reforme sau a unei reașezări a mecanismelor de calcul, ci în fața unei goliri de conținut a pensiei de serviciu, incompatibilă cu ideea menținerii sale ca instituție juridică distinctă. Faptul că această concluzie rezultă chiar dintr-un scenariu extrem, ipotetic și favorabil, întărește caracterul său definitiv.

Prezentarea acestor efecte ca fiind inexistente sau neglijabile reprezintă o distorsionare a concluziilor expertizei și induce publicul în eroare. Din perspectivă juridică, atunci când o prestație este permanent subordonată alteia și nu mai produce efecte în nicio ipoteză rezonabilă, ea este desființată în fapt, indiferent de menținerea sa formală în textul legii“, mai transmite Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reamintim că CCR a amânat, vineri, pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor